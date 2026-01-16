VÍDEO: Ferrari revela novo som do carro para a F1 2026

Os preparativos estão chegando ao fim para a temporada 2026 da Fórmula 1. No dia 8 de março, será dada a primeira largada do ano no GP da Australia. Antes disso, no entanto, as equipes dão os retoques finais e apresentam a última versão dos carros.

A Ferrari, por exemplo, compartilhou o barulho que o motor do novo carro fará na F1 2026 pela primeira vez nesta sexta-feira (16). Entre os presentes, destacam-se Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a dupla de pilotos da escuderia para o ano.

Na publicação, a legenda "nova era, novo som" coloca em evidência o novo regulamento que será adotado pela elite do automobilismo mundial a partir deste ano. As diretrizes atualizadas mexem não apenas com regras burocráticas, mas também com o interior dos carros utilizados – o que interfere nos sons dos motores.

Novo carro, novo nome

Para a temporada 2026 da Fórmula 1, a Ferrari continuará com sua nomenclatura tradicional. No início de janeiro, a escuderia italiana anunciou que o nome do carro será SF-26. Internamente, o veículo será chamado de Projeto 678.

O modelo completo do SF-26 será apresentado no dia 23 de janeiro em evento realizado na sede da escuderia, em Maranello, na Itália.

A Ferrari vai em busca de recuperação, após um 2025 ruim. No Mundial de Construtores, ficou na quarta posição. Já no de Pilotos, Charles Leclerc foi o quinto colocado, e o heptacampeão Lewis Hamilton foi apenas o sexto. O britânico terminou a competição sem subir ao pódio em nenhum Grande Prêmio.

