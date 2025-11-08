Lando Norris vence sprint do GP do Brasil e amplia vantagem sobre Oscar Piastri na F1
Britânico abre nove pontos na liderança
- Mais Notícias
Neste sábado (8), Lando Norris venceu a corrida sprint do GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com isso, o britânico, primeiro colocado do Mundial de Pilotos, aumentou a vantagem sobre Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren. Na sessão, o australiano bateu na sexta volta e teve que abandonar a corrida.
A liderança deu a Norris oito pontos. Assim, o piloto acumula 365 no campeonato da Fórmula 1. Já Piastri, segundo colocado no Mundial de Pilotos, está nove pontos atrás, com 356. Mesmo com a batida na sprint, o australiano, ao sair do carro, não expressou descontentamento. Em entrevista à "Sky Sports", Piastri minimizou o incidente e mostrou estar focado nas outras atividades do GP do Brasil.
— Vamos ver que condições de tempo teremos nesta tarde. Mas, sim, obviamente há muito mais pontos em jogo amanhã. Então, quanto melhor eu fizer meu trabalho hoje para garantir uma boa posição de largada, melhor estaremos — disse o piloto.
Reviravolta no Mundial de Pilotos
Norris ultrapassou Piastri e conquistou a liderança do campeonato de pilotos no Grande Prêmio do México, que aconteceu no final de setembro. O britânico, dominante do início ao fim, venceu a prova e somou 25 pontos. Piastri apresentou um desempenho abaixo e foi o quinto colocado, somando apenas dez, segundo os critérios de pontuação. Com isso, os companheiros de McLaren inverteram as posições no Mundial de Pilotos, com apenas um ponto de diferença.
