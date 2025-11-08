Sauber se esforça, mas Bortoleto vai largar dos boxes no domingo no GP do Brasil
Piloto brasileiro bateu na sprint, na manhã deste sábado
Depois de bater na 24ª e penúltima volta da corrida sprint, na manhã deste sábado, havia a expectativa para Gabriel Bortoleto participar da classificatória da tarde, em Interlagos, para o GP de Fórmula 1. No entanto, apesar de todo o esforço do brasileiro e da Sauber, o piloto não participou dessa última disputa. Com isso, vai largar dos boxes neste domingo, na vigésima colocação. Confira aqui como está a classificação para a prova.
➡️ Bortoleto bate forte e é dúvida para classificação; veja vídeo
Veja o vídeo da batida de Bortoleto no GP do Brasil
Diante de enorme expectativa da torcida que logou o autódromo, o brasileiro colocou o capacete, chegou a ligar o carro para participar da classificatória na tarde deste sábado, mas não foi para a pista.
De acordo com a jornalista Mariana Becker, da Bandeirantes, Bortoleto está confiante para a prova no domingo.
Abaixo, o vídeo da batida do brasileiro:
Companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg também bateu na corrida sprint.
Como foi a corrida sprint do GP do Brasil de F1?
O começo da corrida, com Lando Norris largando na pole, foi conturbado. Logo no início, a primeira bandeira amarela teve que ser levantada, já que Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson. A situação foi resolvida em pouco tempo, mas não durou muito: na Curva do Sol, Oscar Piastri, Hulkenberg e Franco Colapinto bateram nos muros. Para liberar a pista e consertar as barreiras, foi instaurada a bandeira vermelha, pausando a sessão na oitava volta. Piastri, segundo colocado do Mundial de Pilotos, e Colapinto tiveram que abandonar a corrida.
No retorno da sessão, Lando Norris novamente largou bem e se distanciou de Kimi Antonelli, segundo colocado. Nas últimas voltas, o piloto tentou se aproximar do atual número 1 do campeonato, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. Com isso, Norris foi o líder da prova, seguido por Antonelli e George Russell.
Na 24ª e última volta, Gabriel Bortoleto bateu forte, no S do Senna, ativando a bandeira amarela. No momento, o brasileiro ocupava o 11º lugar. A situação do carro e do piloto deixa dúvidas quanto a sua participação na classificatória.
