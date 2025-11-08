No GP do Brasil, Bortoleto bate forte e é dúvida para classificação; veja vídeo
Brasileiro bateu na última volta da corrida sprint
Na corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), Gabriel Bortoleto teve uma batida preocupante. O incidente aconteceu na 24ª e última volta da prova, no S do Senna. Com isso, o brasileiro vira dúvida quanto à disputa do qualy. A sessão teve a liderança de Lando Norris, que largou na pole, seguindo por Kimi Antonelli e George Russell. Oscar Piastri e Franco Colapinto, além de Bortoleto, abandoram a corrida.
O impacto da batida do brasileiro deixa dúvidas quanto a sua participação na classificatória do GP, preocupando a torcida. A prova acontece às 15h (de Brasília). Apesar do susto, Bortoleto, ao fim da sprint, conversou com familiares e afirmou estar bem, ainda que abalado. Logo após, o piloto realizou exames e foi liberado pelos médicos.
A incerteza, agora, paira sobre a situação do carro da Sauber, que ficou muito danificado. Caso não dê tempo de recuperá-lo, Bortoleto não terá condições de disputar a sessão da classificatória.
Veja o vídeo da batida de Bortoleto no GP do Brasil
Como foi a corrida do GP do Brasil de F1?
O começo da corrida, com Lando Norris largando na pole, foi conturbado. Logo no início, a primeira bandeira amarela teve que ser levantada, já que Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson. A situação foi resolvida em pouco tempo, mas não durou muito: na Curva do Sol, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Franco Colapinto bateram nos muros. Para liberar a pista e consertar as barreiras, foi instaurada a bandeira vermelha, pausando a sessão na oitava volta. Piastri, segundo colocado do Mundial de Pilotos, e Colapinto tiveram que abandonar a corrida.
No retorno da sessão, Lando Norris novamente largou bem e se distanciou de Kimi Antonelli, segundo colocado. Nas últimas voltas, o piloto tentou se aproximar do atual número 1 do campeonato, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. Com isso, Norris foi o líder da prova, seguido por Antonelli e George Russell.
Na 24ª e última volta, Gabriel Bortoleto bateu forte, no S do Senna, ativando a bandeira amarela. No momento, o brasileiro ocupava o 11º lugar. A situação do carro e do piloto deixa dúvidas quanto a sua participação na classificatória.
