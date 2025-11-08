menu hamburguer
Fórmula 1

Norris garante a pole no GP Brasil; Bortoleto larga dos boxes

Brasileiro bate na corrida sprint e é eliminado do Q1

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
16:31
Atualizado há 3 minutos
O britânico Lando Norris celebra a pole position para o GP do Brasil de Fórmula 1
O britânico Lando Norris celebra a pole position para o GP do Brasil de Fórmula 1 (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Depois de um sábado de muitas emoções, Lando Norris, líder da temporada, conquistou a pole position para o GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto britânico, que, também neste sábado, foi o melhor na corrida sprint, fecha um dia perfeito em Interlagos. Kimi Antonelli vai largar em segundo, e Charles Leclerc, em terceiro neste domingo, às 14h.

Para decepção da torcida brasileira, que lotou o autódromo de Interlagos, Gabriel Bortoleto acabou sofrendo um grave acidente na sprint e vai largar dos boxes neste domingo, na vigésima colocação. A Sauber se esforçou, o brasileiro chegou a colocar o capacete e ligar o carro para participar da classificatória, mas acabou eliminado do Q1. Abaixo, o vídeo do acidente com o brasileiro:

Norris pode abrir vantagem no GP do Brasil

Mais uma pole, a 14 da carreira, é outro grande feito para Norris, que pode abrir vantagem sobre Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, na temporada. Hoje a vantagem do britânico para o australiano - que vai largar em quarto neste domingo - é de apenas nove pontos. Em terceiro lugar está Max Verstappen.

Abaixo, os 10 primeiros colocados da temporada de Fórmula 1:

Como foi a classificatória para o GP do Brasil?

Q3

➡️ FIM DO Q3 - Lando Norris é pole, Antonelli é segundo e Leclerc fica em terceiro

0 min - Antonelli marca tempo chega à segunda posição

0 min - Norris é pole!

1 min - Leclerc assume a ponta, mas logo é ultrapassado por Norris

3 min - O Top 3 segue o mesmo: Piastri, Leclerc e Bearman

7 min - Piastri ultrapassa Leclerc, por dois milésimos

8 min - Leclerc assume a ponta, seguido por Bearman e Gasly

12 min - Q3 iniciado!

Q2

➡️ FIM DO Q2 Eliminados: Sainz (15º), Stroll (14º), Hamilton (13º), Albon (12º) e Alonso (11º)

0 min - Norris assume a ponta; Bearman é segundo, e Antonelli, terceiro

0 min - Hamilton tenta melhorar tempo, mas falha no terceiro setor e não avança ao Q3

1 min - Leclerc supera o tempo de Piastri

4 min - Bearman segue com o melhor tempo. Atrás dele, Antonelli e Piastri

9 min - Bearman assume a ponta, seguido por Piastri e Hamilton

13 min - Albon é o primeiro a marcar tempo

15 min - Q2 iniciado!

Q1

➡️ FIM DO Q1 Eliminados: Bortoleto (não marcou tempo), Tsunoda (19º), Colapinto (18º), Ocon (17º) e Verstappen (16º)

0 min - Norris faz o melhor tempo, seguido por Gasly e Bearman

0 min - Verstappen é eliminado no Q1, para desespero da equipe da Red Bull

0 min - Bortoleto não teve condições de ir para pista!

3 min - Pilotos se preparam para volta rápida

4 min - Motor do carro de Bortoleto é ligado! Vai, Brasil!

8 min - Bortoleto vai para a pista, para a alegria da torcida!

9 min - Mais uma mudança na ponta! Top-3: Bearman, Antonelli e Hamilton

12 min - Hamilton faz melhor tempo e chega ao primeiro lugar

13 min - Norris marca sua primeira volta e assume a ponta

14 min - Após seis pilotos marcarem tempo, Liam Lawson é o primeiro colocado

