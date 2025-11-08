Norris garante a pole no GP Brasil; Bortoleto larga dos boxes
Brasileiro bate na corrida sprint e é eliminado do Q1
Depois de um sábado de muitas emoções, Lando Norris, líder da temporada, conquistou a pole position para o GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto britânico, que, também neste sábado, foi o melhor na corrida sprint, fecha um dia perfeito em Interlagos. Kimi Antonelli vai largar em segundo, e Charles Leclerc, em terceiro neste domingo, às 14h.
➡️ Bortoleto explica batida forte em Interlagos
➡️ Bortoleto bate forte e é dúvida para classificação; veja vídeo
Para decepção da torcida brasileira, que lotou o autódromo de Interlagos, Gabriel Bortoleto acabou sofrendo um grave acidente na sprint e vai largar dos boxes neste domingo, na vigésima colocação. A Sauber se esforçou, o brasileiro chegou a colocar o capacete e ligar o carro para participar da classificatória, mas acabou eliminado do Q1. Abaixo, o vídeo do acidente com o brasileiro:
Norris pode abrir vantagem no GP do Brasil
Mais uma pole, a 14 da carreira, é outro grande feito para Norris, que pode abrir vantagem sobre Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, na temporada. Hoje a vantagem do britânico para o australiano - que vai largar em quarto neste domingo - é de apenas nove pontos. Em terceiro lugar está Max Verstappen.
Abaixo, os 10 primeiros colocados da temporada de Fórmula 1:
Como foi a classificatória para o GP do Brasil?
Q3
➡️ FIM DO Q3 - Lando Norris é pole, Antonelli é segundo e Leclerc fica em terceiro
0 min - Antonelli marca tempo chega à segunda posição
0 min - Norris é pole!
1 min - Leclerc assume a ponta, mas logo é ultrapassado por Norris
3 min - O Top 3 segue o mesmo: Piastri, Leclerc e Bearman
7 min - Piastri ultrapassa Leclerc, por dois milésimos
8 min - Leclerc assume a ponta, seguido por Bearman e Gasly
12 min - Q3 iniciado!
Q2
➡️ FIM DO Q2 - Eliminados: Sainz (15º), Stroll (14º), Hamilton (13º), Albon (12º) e Alonso (11º)
0 min - Norris assume a ponta; Bearman é segundo, e Antonelli, terceiro
0 min - Hamilton tenta melhorar tempo, mas falha no terceiro setor e não avança ao Q3
1 min - Leclerc supera o tempo de Piastri
4 min - Bearman segue com o melhor tempo. Atrás dele, Antonelli e Piastri
9 min - Bearman assume a ponta, seguido por Piastri e Hamilton
13 min - Albon é o primeiro a marcar tempo
15 min - Q2 iniciado!
Q1
➡️ FIM DO Q1 - Eliminados: Bortoleto (não marcou tempo), Tsunoda (19º), Colapinto (18º), Ocon (17º) e Verstappen (16º)
0 min - Norris faz o melhor tempo, seguido por Gasly e Bearman
0 min - Verstappen é eliminado no Q1, para desespero da equipe da Red Bull
0 min - Bortoleto não teve condições de ir para pista!
3 min - Pilotos se preparam para volta rápida
4 min - Motor do carro de Bortoleto é ligado! Vai, Brasil!
8 min - Bortoleto vai para a pista, para a alegria da torcida!
9 min - Mais uma mudança na ponta! Top-3: Bearman, Antonelli e Hamilton
12 min - Hamilton faz melhor tempo e chega ao primeiro lugar
13 min - Norris marca sua primeira volta e assume a ponta
14 min - Após seis pilotos marcarem tempo, Liam Lawson é o primeiro colocado
