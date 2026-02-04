Russell projeta briga por título da F1 com Verstappen e Norris
O britânico terminou em 4° lugar em 2025
- Matéria
- Mais Notícias
George Russell chega para a temporada 2026 mais confiante do que nunca. Após a primeira semana de testes em Barcelona, na Espanha, o britânico pôde experimentar o novo carro da Mercedes e revelou estar "ansioso" para as batalhas contra Max Verstappen e Lando Norris.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— Eu quero competir diretamente com Max e, obviamente, Lando teve uma ótima temporada no ano passado. Mas isso não acrescenta mais pressão. Acho que os fãs e a mídia esperavam um confronto direto entre Mercedes e McLaren, muito por conta da expectativa de que a Mercedes teria, claramente, a melhor unidade de potência — disse Russell ao ser questionado sobre seu principal objetivo no ano.
A Mercedes foi a equipe que mais acumulou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos do jovem estreante Andrea Kimi Antonelli e de Russell, totalizando 2.328 km. Além disso, George registrou o segundo melhor tempo dos treinos, com 1min16s445, ficando atrás apenas do seu ex-companheiro Lewis Hamilton (1min16s348), agora na Ferrari.
— No momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós somos as quatro equipes que estão muito próximas umas das outras — analisou Russell.
Pilotos mais rápidos da semana de treinos em Barcelona
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Número de voltas
1º
Lewis Hamilton
Ferrari
1.16.348
204
2º
George Russell
Mercedes
1.16.445
263
3º
Lando Norris
McLaren Mercedes
1.16.594
163
4º
Charles Leclerc
Ferrari
1.16.653
231
5º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1.17.081
237
6º
Oscar Piastri
McLaren Mercedes
1.17.446
128
7º
Max Verstappen
Red Bull RBPT Ford
1.17.586
145
8º
Pierre Gasly
Alpine Mercedes
1.17.707
227
9º
Isaak Hadjar
Red Bull RBPT Ford
1.18.159
158
10º
Esteban Ocon
Haas Ferrari
1.18.393
239
11º
Oliver Bearman
Haas Ferrari
1.18.423
148
12º
Arvid Lindblad
Racing Bulls RBPT Ford
1.18.451
167
13º
Liam Lawson
Racing Bulls RBPT Ford
1.18.840
152
14º
Franco Colapinto
Alpine Mercedes
1.19.150
118
15º
Nico Hülkenberg
Audi
1.19.870
118
16º
Gabriel Bortoleto
Audi
1.20.179
93
17º
Fernando Alonso
Aston Martin Honda
1.20.795
61
18º
Valtteri Bottas
Cadillac Ferrari
1.20.920
87
19º
Sergio Pérez
Cadillac Ferrari
1.21.024
77
20º
Lance Stroll
Aston Martin Honda
1.46.404
5
+Aposte na vitória do seu piloto favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias