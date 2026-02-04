Russell projeta briga por título da F1 com Verstappen e Norris

George Russell chega para a temporada 2026 mais confiante do que nunca. Após a primeira semana de testes em Barcelona, na Espanha, o britânico pôde experimentar o novo carro da Mercedes e revelou estar "ansioso" para as batalhas contra Max Verstappen e Lando Norris.

— Eu quero competir diretamente com Max e, obviamente, Lando teve uma ótima temporada no ano passado. Mas isso não acrescenta mais pressão. Acho que os fãs e a mídia esperavam um confronto direto entre Mercedes e McLaren, muito por conta da expectativa de que a Mercedes teria, claramente, a melhor unidade de potência — disse Russell ao ser questionado sobre seu principal objetivo no ano.

A Mercedes foi a equipe que mais acumulou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos do jovem estreante Andrea Kimi Antonelli e de Russell, totalizando 2.328 km. Além disso, George registrou o segundo melhor tempo dos treinos, com 1min16s445, ficando atrás apenas do seu ex-companheiro Lewis Hamilton (1min16s348), agora na Ferrari.

— No momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós somos as quatro equipes que estão muito próximas umas das outras — analisou Russell.

Pilotos mais rápidos da semana de treinos em Barcelona

Posição Piloto Equipe Tempo Número de voltas 1º Lewis Hamilton Ferrari 1.16.348 204 2º George Russell Mercedes 1.16.445 263 3º Lando Norris McLaren Mercedes 1.16.594 163 4º Charles Leclerc Ferrari 1.16.653 231 5º Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1.17.081 237 6º Oscar Piastri McLaren Mercedes 1.17.446 128 7º Max Verstappen Red Bull RBPT Ford 1.17.586 145 8º Pierre Gasly Alpine Mercedes 1.17.707 227 9º Isaak Hadjar Red Bull RBPT Ford 1.18.159 158 10º Esteban Ocon Haas Ferrari 1.18.393 239 11º Oliver Bearman Haas Ferrari 1.18.423 148 12º Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford 1.18.451 167 13º Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford 1.18.840 152 14º Franco Colapinto Alpine Mercedes 1.19.150 118 15º Nico Hülkenberg Audi 1.19.870 118 16º Gabriel Bortoleto Audi 1.20.179 93 17º Fernando Alonso Aston Martin Honda 1.20.795 61 18º Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1.20.920 87 19º Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1.21.024 77 20º Lance Stroll Aston Martin Honda 1.46.404 5

