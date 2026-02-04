menu hamburguer
Fórmula 1

Russell projeta briga por título da F1 com Verstappen e Norris

O britânico terminou em 4° lugar em 2025

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 04/02/2026
10:39
George Russell durante coletiva pré GP de São Paulo (Foto: Divulgação Mercedes)
  • Matéria
George Russell chega para a temporada 2026 mais confiante do que nunca. Após a primeira semana de testes em Barcelona, na Espanha, o britânico pôde experimentar o novo carro da Mercedes e revelou estar "ansioso" para as batalhas contra Max Verstappen e Lando Norris.

— Eu quero competir diretamente com Max e, obviamente, Lando teve uma ótima temporada no ano passado. Mas isso não acrescenta mais pressão. Acho que os fãs e a mídia esperavam um confronto direto entre Mercedes e McLaren, muito por conta da expectativa de que a Mercedes teria, claramente, a melhor unidade de potência — disse Russell ao ser questionado sobre seu principal objetivo no ano.

A Mercedes foi a equipe que mais acumulou quilometragem ao longo do período de testes. Ao todo, foram 500 voltas somando os desempenhos do jovem estreante Andrea Kimi Antonelli e de Russell, totalizando 2.328 km. Além disso, George registrou o segundo melhor tempo dos treinos, com 1min16s445, ficando atrás apenas do seu ex-companheiro Lewis Hamilton (1min16s348), agora na Ferrari.

— No momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós somos as quatro equipes que estão muito próximas umas das outras — analisou Russell.

George Russell durante coletiva pré GP de São Paulo (Foto: Divulgação Mercedes)
Pilotos mais rápidos da semana de treinos em Barcelona

PosiçãoPilotoEquipeTempoNúmero de voltas

1º

Lewis Hamilton

Ferrari

1.16.348

204

2º

George Russell

Mercedes

1.16.445

263

3º

Lando Norris

McLaren Mercedes

1.16.594

163

4º

Charles Leclerc

Ferrari

1.16.653

231

5º

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

1.17.081

237

6º

Oscar Piastri

McLaren Mercedes

1.17.446

128

7º

Max Verstappen

Red Bull RBPT Ford

1.17.586

145

8º

Pierre Gasly

Alpine Mercedes

1.17.707

227

9º

Isaak Hadjar

Red Bull RBPT Ford

1.18.159

158

10º

Esteban Ocon

Haas Ferrari

1.18.393

239

11º

Oliver Bearman

Haas Ferrari

1.18.423

148

12º

Arvid Lindblad

Racing Bulls RBPT Ford

1.18.451

167

13º

Liam Lawson

Racing Bulls RBPT Ford

1.18.840

152

14º

Franco Colapinto

Alpine Mercedes

1.19.150

118

15º

Nico Hülkenberg

Audi

1.19.870

118

16º

Gabriel Bortoleto

Audi

1.20.179

93

17º

Fernando Alonso

Aston Martin Honda

1.20.795

61

18º

Valtteri Bottas

Cadillac Ferrari

1.20.920

87

19º

Sergio Pérez

Cadillac Ferrari

1.21.024

77

20º

Lance Stroll

Aston Martin Honda

1.46.404

5

