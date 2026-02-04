Ex-piloto de testes da F1 participará das Olimpíadas de Inverno

Simona de Silvestro, ex-pilota de testes da Sauber na Fórmula 1 e nome histórico da IndyCar, decidiu levar seu talento para o gelo. A suíça, que agora defende as cores da Itália, participará dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, realizados em Milão e Cortina d'Ampezzo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro, na categoria bobsled.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre 2010 e 2022, Simona disputou 71 corridas na IndyCar, onde conquistou um pódio histórico em Houston (2013) e foi eleita a "Estreante do Ano" nas 500 Milhas de Indianápolis de 2010.

Em 2014, ela foi contratada pela Sauber como pilota de testes e era a principal candidata a assumir uma vaga titular na Fórmula 1 em 2015, o que a tornaria a primeira mulher em décadas a alinhar no grid da categoria máxima. Apesar da alta expectativa, o contrato com a equipe não foi renovado naquele ano.

continua após a publicidade

➡️Do Acre à Suíça: brasileiros dos quatro cantos nas Olimpíadas de Inverno

➡️Olimpíadas de Inverno: Nicole Silveira relembra experiência na pista de Cortina

➡️Liderado por Edson Bindilatti, Brasil confirma time do bobsled para Milão-Cortina

O que é bobsled?

A modalidade consiste em trenós aerodinâmicos que descem pistas de gelo a velocidades que podem ultrapassar os 150 km/h. A semelhança com o automobilismo vai muito além da velocidade: assim como na Fórmual 1, o bobsled exige que o piloto encontre o ângulo perfeito nas curvas para não perder tempo ou, no pior dos casos, capotar.