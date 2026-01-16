Red Bull lança o RB22 com nova dupla e parceria Ford para a F1; veja

A Red Bull Racing iniciou oficialmente a temporada 2026 da Fórmula 1 com a apresentação da pintura do RB22, seu novo carro, em Detroit, nos Estados Unidos. O evento desta quinta-feira (15) marcou também a estreia da parceria com a Ford, a nova fornecedora de motores da escuderia austríaca, e o anúncio de uma dupla renovada: o tetracampeão Max Verstappen e o recém-promovido Isack Hadjar.

O monoposto mantém a identidade visual da equipe, com predominância do azul-escuro, mas incorpora um acabamento mais brilhante, que lhe confere um toque moderno. Detalhes em amarelo e vermelho persistem no bico e na caixa de ar, agora harmonizando com tons de azul que remetem à identidade visual da montadora americana.

A colaboração com a Ford sela o fim do ciclo de sucesso da Red Bull com a Honda, parceira desde 2019. A montadora japonesa, por sua vez, passará a equipar a Aston Martin a partir de 2026. Para a Ford, o retorno à categoria ocorre após 22 anos de ausência. A americana, que já foi uma potência na F1, coleciona um histórico impressionante: 176 vitórias em GPs e 10 títulos de construtores como fornecedora de propulsores.

Carro Red Bull para F1 2026 (Foto: Divulgação/Red Bull)

Primeiras impressões

Max Verstappen, o tetracampeão, não escondeu sua satisfação com o novo carro. "Acho que o carro está muito melhor. Eu estava esperando por isso há bastante tempo. Gosto do brilho, gosto do azul — é minha cor favorita — e também gosto das linhas no logo da Red Bull. Está muito mais moderno. Eu gostei bastante", afirmou.

Hadjar também expressou a emoção da promoção à equipe principal. "É meio surreal para mim. Eu sempre sonhei em pilotar para esta equipe. Quando era criança, eu via Sebastian Vettel ganhando títulos e agora estou aqui. É um privilégio estar na Red Bull e estar com o Max", declarou o novo piloto.

Racing Bulls também apresenta novidades

A Racing Bulls, considerada a equipe de base da Red Bull, também revelou o design de seu novo carro para a temporada 2026 no mesmo evento. O veículo manterá o branco como cor predominante, com maior destaque para o preto e o azul como secundárias.

A escuderia terá uma dupla completamente renovada, composta pelo neozelandês Liam Lawson e pelo jovem inglês Arvid Lindblad, de 18 anos, que assume o lugar do francês Isack Hadjar, promovido à Red Bull Racing.

Carro Racing Bulls para F1 2026 (Foto: Divulgação/Racing Bulls)

O modelo 2026 preserva a linha visual do ano anterior, mas incorpora modificações pontuais, como alterações na parte traseira do carro. Na temporada passada, a Racing Bulls terminou na sexta posição do campeonato de construtores, somando 92 pontos e alcançando um pódio. Para 2026, o time mantém a meta de brigar por posições no pelotão intermediário da Fórmula 1.