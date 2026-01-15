Audi fecha parceria com rede de hotéis para estreia na Fórmula 1

A equipe Audi Revolut anunciou um acordo com uma rede de hotéis para a estreia na Fórmula 1, nesta temporada. É com a Hyatt Hotels Corporation, que passa a ser o parceiro oficial de hospitalidade da equipe. Mais especificamente com o World of Hyatt, programa de fidelidade da rede. Este será o ano de estreia da montadora alemã na principal categoria do automobilismo.

A parceria conecta o projeto global da Audi na F1 ao portfólio internacional da Hyatt. O foco é em experiências premium, ativações de relacionamento e hospitalidade corporativa ao longo do calendário da categoria. O acordo prevê ações voltadas tanto a convidados e parceiros comerciais quanto a membros do programa World of Hyatt.

Entre as ativações previstas estão acesso a paddocks, lounges exclusivos e encontros com pilotos. Assim como experiências personalizadas durante os Grandes Prêmios e a possibilidade de acúmulo e resgate de pontos do programa de fidelidade. Isso em experiências ligadas à Fórmula 1, naturalmente. As iniciativas serão implementadas gradualmente a partir da entrada oficial da equipe no grid.

O que dizem as partes

Segundo Mark Hoplamazian, presidente e CEO da rede de hotéis, a parceria amplia o posicionamento da marca em experiências esportivas globais.

- (A parceria) nos permite levar a emoção do automobilismo além da pista e transformá-la em experiências de viagem memoráveis para nossos membros. Com um portfólio global em destinos estratégicos do calendário da Fórmula 1, estamos em uma posição única para conectar nossos hóspedes à energia e à cultura do esporte - garantiu o executivo.

Pelo lado da equipe, a hospitalidade é vista como um pilar estratégico do projeto da Audi na categoria. Stefano Battiston, diretor comercial da equipe Audi, entende que o acordo reforça o posicionamento da nova operação.

- A hospitalidade desempenha um papel central na Fórmula 1, especialmente em um campeonato com calendário global. A parceria com o World of Hyatt reúne duas marcas com foco comum em qualidade, experiência e visão de longo prazo, permitindo criar momentos únicos que aproximam fãs, parceiros e convidados da equipe - destacou.