Das pistas às quadras! No Brasil, Verstappen se arrisca no vôlei de praia

O talento de Max Verstappen nas pistas é inquestionável. Não à toa, nesta temporada, o piloto da Red Bull foi vice-campeão da Fórmula 1, após uma ótima arrancada de recuperação no Mundial de Pilotos. Agora, de férias em Angra dos Reis, cidade do Rio de Janeiro, o holandês apareceu nas redes sociais mostrando suas habilidades em um esporte um tanto quanto diferente de seu habitual: o vôlei de praia.

continua após a publicidade

➡️ Rivais elegem Verstappen como melhor piloto da F1 2025; veja lista

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No vídeo, de cerca de 20 segundos, Verstappen inicia o rally com o saque e, após jogadas atrapalhadas, mas que dão certo, é o responsável por colocar a bola no chão e pontuar para a sua equipe. Veja abaixo:

Verstappen aterrissou seu jatinho no Brasil no último domingo (28), mais precisamente, na cidade de São Sebastião dos Ferreiros, no Rio de Janeiro. Agora, está em Angra dos Reis, região conhecida por bonitas praias, onde irá passar o réveillon com sua namorada e filha do ex-piloto Nelson Piquet, Kelly Piquet.

continua após a publicidade

➡️ Em ano negativo, Lewis Hamilton elege seu melhor momento na F1 2025

➡️ Sem Sergio Mauricio, Band reaproveita equipe da F1 na Fórmula Indy

Rivais elegem Verstappen como melhor piloto da F1 2025; veja lista

No ano do primeiro título de Lando Norris na Fórmula 1 (F1), Max Verstappen foi eleito o melhor piloto da temporada pelos rivais. Foi realizada uma votação secreta entre os pilotos do grid, na qual o holandês levou a melhor. Assim como na votação entre os chefes de equipe, Lewis Hamilton ficou fora da lista, que inclui somente os 10 melhores.

Max Verstappen

Lando Norris

George Russell

Oscar Piastri

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Fernando Alonso

Alexander Albon

Oliver Bearman

Isack Hadjar

Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial