imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen não vê Red Bull na briga por títulos da Fórmula 1 2026

Os rumores apontam que a Ferrari e a Mercedes devem se sobressair

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 27/02/2026
15:03
Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
imagem cameraMax Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen, piloto titular da Red Bull e tetracampeão da Fórmula 1, analisou de maneira realista o início da temporada 2026. A equipe teve poucos problemas na pré-temporada, mas entende que ainda há muito a evoluir para disputar o título.

Durante os testes no Circuito de Sakhir, Verstappen foi o quinto mais rápido, enquanto a Red Bull terminou como a quarta equipe em desempenho, completando 329 voltas ao longo dos seis dias de atividades.

— Tivemos pouquíssimos problemas. Acho notável que tenhamos conseguido nos sair tão bem com um motor novo e tantas pessoas novas na equipe. Nesse aspecto, estou muito feliz. Mas, analisando nosso desempenho, ainda temos um passo a dar para competir na frente, pois, neste momento, não acho que estaremos lutando pela vitória. Temos que ser realistas. Não esperávamos que fosse ser diferente logo de cara, com os novos regulamentos e nosso próprio motor — disse o piloto.

Entre as novidades da Red Bull para a temporada está a parceria com a fabricante americana Ford. Antes, a escuderia contava com o suporte da Honda, que agora assume o fornecimento de motores da Aston Martin.

— Obviamente, eles (rivais) pensaram que o motor ia explodir. Fizemos um excelente trabalho nesse sentido e lidamos bem com a situação. Podemos nos orgulhar muito disso. Ainda há muitas coisas para ajustar, inclusive o motor. Os regulamentos são tão complicados que sempre há espaço para melhorias, e estamos muito ocupados com isso agora. Não posso entrar em detalhes, mas estamos trabalhando — completou Verstappen.

Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Calendário Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

