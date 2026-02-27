Verstappen não vê Red Bull na briga por títulos da Fórmula 1 2026
Os rumores apontam que a Ferrari e a Mercedes devem se sobressair
Max Verstappen, piloto titular da Red Bull e tetracampeão da Fórmula 1, analisou de maneira realista o início da temporada 2026. A equipe teve poucos problemas na pré-temporada, mas entende que ainda há muito a evoluir para disputar o título.
Durante os testes no Circuito de Sakhir, Verstappen foi o quinto mais rápido, enquanto a Red Bull terminou como a quarta equipe em desempenho, completando 329 voltas ao longo dos seis dias de atividades.
— Tivemos pouquíssimos problemas. Acho notável que tenhamos conseguido nos sair tão bem com um motor novo e tantas pessoas novas na equipe. Nesse aspecto, estou muito feliz. Mas, analisando nosso desempenho, ainda temos um passo a dar para competir na frente, pois, neste momento, não acho que estaremos lutando pela vitória. Temos que ser realistas. Não esperávamos que fosse ser diferente logo de cara, com os novos regulamentos e nosso próprio motor — disse o piloto.
Entre as novidades da Red Bull para a temporada está a parceria com a fabricante americana Ford. Antes, a escuderia contava com o suporte da Honda, que agora assume o fornecimento de motores da Aston Martin.
— Obviamente, eles (rivais) pensaram que o motor ia explodir. Fizemos um excelente trabalho nesse sentido e lidamos bem com a situação. Podemos nos orgulhar muito disso. Ainda há muitas coisas para ajustar, inclusive o motor. Os regulamentos são tão complicados que sempre há espaço para melhorias, e estamos muito ocupados com isso agora. Não posso entrar em detalhes, mas estamos trabalhando — completou Verstappen.
Calendário Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
