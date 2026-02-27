Verstappen não vê Red Bull na briga por títulos da Fórmula 1 2026

Max Verstappen, piloto titular da Red Bull e tetracampeão da Fórmula 1, analisou de maneira realista o início da temporada 2026. A equipe teve poucos problemas na pré-temporada, mas entende que ainda há muito a evoluir para disputar o título.

Durante os testes no Circuito de Sakhir, Verstappen foi o quinto mais rápido, enquanto a Red Bull terminou como a quarta equipe em desempenho, completando 329 voltas ao longo dos seis dias de atividades.

— Tivemos pouquíssimos problemas. Acho notável que tenhamos conseguido nos sair tão bem com um motor novo e tantas pessoas novas na equipe. Nesse aspecto, estou muito feliz. Mas, analisando nosso desempenho, ainda temos um passo a dar para competir na frente, pois, neste momento, não acho que estaremos lutando pela vitória. Temos que ser realistas. Não esperávamos que fosse ser diferente logo de cara, com os novos regulamentos e nosso próprio motor — disse o piloto.

Entre as novidades da Red Bull para a temporada está a parceria com a fabricante americana Ford. Antes, a escuderia contava com o suporte da Honda, que agora assume o fornecimento de motores da Aston Martin.

— Obviamente, eles (rivais) pensaram que o motor ia explodir. Fizemos um excelente trabalho nesse sentido e lidamos bem com a situação. Podemos nos orgulhar muito disso. Ainda há muitas coisas para ajustar, inclusive o motor. Os regulamentos são tão complicados que sempre há espaço para melhorias, e estamos muito ocupados com isso agora. Não posso entrar em detalhes, mas estamos trabalhando — completou Verstappen.

Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Calendário Fórmula 1 2026