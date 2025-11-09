Bortoleto bate, e web aponta culpado por acidente do brasileiro na F1: 'Sendo sincero'

A estreia de Gabriel Bortoleto no GP do Brasil de Fórmula 1 (F1) não durou mais que uma volta. Em uma das curvas do GP de Interlagos, o piloto brasileiro se chocou com o canadense Lance Stroll e perdeu o controle de seu carro. Após a batida, os internautas apontaram quem é o verdadeiro responsável.

continua após a publicidade

➡️ Veja como foi a classificação para o GP do Brasil de F1 2025

Após o choque, a bandeira amarela foi acionada e Bortoletto deixou o GP do Brasil. Na volta seguinte, Lewis Hamilton também teve problemas e danificou o assoalho de sua Ferrari. Em seguida, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, se envolveu em um acidente e precisou deixar a corrida, assim como o piloto brasileiro.

Nas redes sociais, os torcedores dividiram opiniões após a batida de Gabriel Bortoletto. Segundo um dos internautas, o principal responsável pelo choque foi o piloto candense, que ignorou a presença do brasileiro e acabou com sua estreia no GP do Brasil de F1. No entanto, há quem acredite que não veja erro de Lance Stroll no momento da batida. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Veja o momento da batida de Bortoleto na F1

abriel Bortoleto repetiu o resultado negativo da sprint na corrida principal de domingo (9) para a tristeza dos fãs que acompanhavam a estreia do brasileiro no GP do Brasil. Logo após a largada, o novato da Sauber voltar a encontrar as barreiras do Autódromo de Interlagos.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O acidente aconteceu ainda na primeira volta em Interlagos com Lance Stroll, mas só Bortoleto sofreu com a eliminação. Durante uma disputa por posição, após a largada, o brasileiro ficou sem espaço para fazer a curva e acabou perdendo controle do carro ao passsar pela grama.

continua após a publicidade

Se o sábado esteve longe de ser o dos sonhos, o domingo voltou a ser mais um episódio do pesadelo de Gabriel Bortoleto. Após bater violentamente na última volta da sprint, dessa vez, o novato não chegou nem a completar a primeira volta do GP do Brasil.