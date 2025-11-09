Jogadores do Palmeiras vão ao GP de Interlagos da Fórmula 1
Corrida em São Paulo contou com a presença de muitos atletas
Mesmo com a sequência de compromissos nesse final da temporada, os jogadores do Palmeiras encontraram um tempo para aproveitar o GP de Interlagos da Fórmula 1. O atacante Flaco López e o lateral Agustin Giay foram os nomes que marcaram presença no autódromo.
A dupla de argentinos do Palmeiras prestigiou o evento na sexta-feira (7), quando os pilotos disputaram a corrida de qualificação para a Sprint. Na ocasião, Lando Norris terminou na primeira colocação e largou na pole position da Sprint no sábado (8).
Os jogadores do Palmeiras não foram os únicos atletas vistos no evento neste fim de semana. Além de Flaco e Giay, nomes como Rayssa Leal, do skate, Paulo André e Caio Bonfim, do atletismo, e Filipe Toledo, do surf, estiveram no autódromo de Interlagos.
Os comandados de Abel Ferreira, no entanto, não puderam aproveitar a corrida principal neste domingo (9). Isso porque o Palmeiras tem o confronto contra o Mirassol às 20h30, no "Maião", válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o atual líder da competição com 68 pontos, enquanto a equipe treinada por Rafael Guanaes ocupa a 4ª colocação com 56 pontos.
