Jogadores do Palmeiras vão ao GP de Interlagos da Fórmula 1

Mesmo com a sequência de compromissos nesse final da temporada, os jogadores do Palmeiras encontraram um tempo para aproveitar o GP de Interlagos da Fórmula 1. O atacante Flaco López e o lateral Agustin Giay foram os nomes que marcaram presença no autódromo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A dupla de argentinos do Palmeiras prestigiou o evento na sexta-feira (7), quando os pilotos disputaram a corrida de qualificação para a Sprint. Na ocasião, Lando Norris terminou na primeira colocação e largou na pole position da Sprint no sábado (8).

Flaco López no GP de Interlagos da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Os jogadores do Palmeiras não foram os únicos atletas vistos no evento neste fim de semana. Além de Flaco e Giay, nomes como Rayssa Leal, do skate, Paulo André e Caio Bonfim, do atletismo, e Filipe Toledo, do surf, estiveram no autódromo de Interlagos.

Flaco López e Giay posam para foto com Colapinto, da Alpine, no GP de Interlagos da Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Os comandados de Abel Ferreira, no entanto, não puderam aproveitar a corrida principal neste domingo (9). Isso porque o Palmeiras tem o confronto contra o Mirassol às 20h30, no "Maião", válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o atual líder da competição com 68 pontos, enquanto a equipe treinada por Rafael Guanaes ocupa a 4ª colocação com 56 pontos.