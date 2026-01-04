Verstappen elege Gabriel Bortoleto entre os melhores da F1 2025

Gabriel Bortoleto esteve entre os dois novatos mais talentosos da temporada 2025 na Fórmula 1 na lista de Max Verstappen. O outro talento foi Kimi Antonelli, da Mercedes. Em análise sobre o ano, tetracampeão mundial destacou o desempenho dos estreantes da F1 e falou sobre a relação que mantém com eles no paddock.

— É difícil dizer. Todos impressionaram em determinados momentos. E, como rookies, eles cometeram erros. Isso é típico de um estreante. Ninguém foi completamente consistente, mas também não dá para esperar isso de um rookie. Acho que o Bortoleto, junto com o Kimi, são realmente os talentos brutos em termos de potencial — analisou Verstappen.

A relação entre Verstappen e alguns dos estreantes, como Bortoleto, vem de fora da F1 – direto do mundo do simulador. Dessa maneira, a larga diferença de idade entre os pilotos não se tornou uma questão para o holandês ao londo da temporada.

— Claro que eles são bem mais jovens do que eu, mas são caras muito legais. Eu não vou ser grosseiro com eles. São pessoas muito bacanas e eu me dou bem com isso — disse.

Dos cinco estreantes, a maioria ocupou assentos nas equipes de meio pelotão, com exceção de Kimi Antonelli, da Mercedes. O Lance! levantou dados para mostrar quem teve a melhor estreia entre os novatos. A média de posições de chegada dos pilotos estreantes nas corridas principais da F1 2025 é por volta da 12º posição. O número é próximo da zona de pontuação (a partir dos 10 primeiros).

Considerando essa média, somente três pilotos a superaram, ou seja, fizeram um número mais baixo que ela. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve a pior posição média de chegada entre os calouros, com 14,8.

A volta por cima de Verstappen na F1

O piloto da Red Bull conquistou seu primeiro título mundial apenas na sua sétima temporada na F1, em 2021. No início de sua trajetória, Verstappen foi alvo de críticas e teve suas habilidades questionadas. Refletindo sobre esses tempos, o holandês, em entrevista ao podcast "Talking Bulls", revelou o momento que significou uma "virada de chave" em sua carreira e na forma como encarava as críticas e as pistas.

— Foi em 2018, o início. As sete primeiras corridas, eu estava cometendo erros sozinhos, e aí você entra em uma espiral negativa. Você tenta se esforçar ainda mais, mas as coisas simplesmente não funcionam. Eu estava muito irritado comigo mesmo, mas tive uma volta por cima em Montreal. Devo dizer que, a partir daquele dia, foi quando tudo mudou.

O que aconteceu em Montreal no GP do Canadá?

Pela Red Bull, Verstappen sentia o peso da disputa contra seu companheiro Daniel Ricciardo, e tinha ficado atrás nos dois anos anteriores. Ele chegou ao GP do Canadá em 2018, o sétimo da temporada, com apenas um pódio e 35 pontos, contra duas vitórias e 68 pontos de Ricciardo (terceiro colocado no Mundial de Pilotos). Ambos contavam também com dois abandonos.

Nesse cenário, a "volta por cima" se deu em Montreal, onde Verstappen largou e terminou no terceiro lugar, 12 segundos à frente de Ricciardo, que ficou na quarta posição. A partir daí, o cenário da Red Bull se inverteu. Ao longo da temporada de 2018, o holandês venceu duas corridas e foi ao pódio em outros sete GPs. No final do ano, Ricciardo teve um desempenho abaixo e saiu da escuderia, enquanto o holandês virou, desde então, o piloto número 1 da equipe e colocou seu nome na história da Fórmula 1.