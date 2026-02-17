menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Segunda rodada de testes da F1: horários e onde assistir

Temporada com novo regulamento começa oficialmente a partir do dia 6 de março

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/02/2026
13:41
O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Formula One no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
imagem cameraO piloto britânico Lando Norris, da McLaren, dirige no segundo dia dos testes da Formula One no Bahrain International Circuit, em Sakhir, 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 retorna com a segunda rodada de testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. As atividades, cruciais para a avaliação dos carros antes do início do campeonato, acontecem entre quarta e sexta-feira, dias 18 e 20 de fevereiro, com dois períodos por dia, os da manhã e tarde.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Essa etapa ocorre uma semana após a primeira rodada que durou entre os dias 11 a 13 de fevereiro. Diferente do que aconteceu no treino fechado em Barcelona (shakedown), que não foi divulgado, essa fase conta com cronometragem oficial e cobertura completa.

➡️ F1: Ferrari chega para a segunda semana de testes no Bahrein com carro atualizado
➡️ Hamilton compara novos carros da F1 com modelos da Fórmula 2: 'Mais lentos'

continua após a publicidade

🏎️✅ Ficha técnica

2ª rodada de testes no Circuito de Sakhir - F1

📆 Datas: 18 a 20 de fevereiro de 2026
📍 Local: Circuito de Sakhir, Bahrein
📺 Onde assistir: SporTV, GloboPlay e F1TV

As sessões de pista serão divididas em dois turnos diários, totalizando oito horas: manhã, das 4h às 8h (horário de Brasília), e tarde, das 9h às 13h. Todas as equipes da Fórmula 1 participarão.

🤑🏎️ Aposte em sua equipe favorita na F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
DiaPeríodoHorário (BRT)Transmissão

Quarta-feira (18/02)

Manhã

4h às 8h

F1TV (streaming)

Quarta-feira (18/02)

Tarde

9h às 13h

SporTV, GloboPlay e F1TV

Quinta-feira (19/02)

Manhã

4h às 8h

F1TV (streaming)

Quinta-feira (19/02)

Tarde

9h às 13h

SporTV, GloboPlay e F1TV

Sexta-feira (20/02)

Manhã

4h às 8h

F1TV (streaming)

Sexta-feira (20/02)

Tarde

9h às 13h

SporTV, GloboPlay e F1TV

A cobertura segue um formato específico, com a manhã sendo exclusiva da F1TV, enquanto o período vespertino terá transmissão dividida com o Grupo Globo.

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)
O piloto britânico George Russell, da Mercedes, lidera Franco Colapinto, da Alpine, no terceiro dia dos testes da Fórmula 1 no Bahrain International Circuito, em Sakhir, 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Giuseppe CACACE/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias