Segunda rodada de testes da F1: horários e onde assistir
Temporada com novo regulamento começa oficialmente a partir do dia 6 de março
A Fórmula 1 retorna com a segunda rodada de testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. As atividades, cruciais para a avaliação dos carros antes do início do campeonato, acontecem entre quarta e sexta-feira, dias 18 e 20 de fevereiro, com dois períodos por dia, os da manhã e tarde.
Essa etapa ocorre uma semana após a primeira rodada que durou entre os dias 11 a 13 de fevereiro. Diferente do que aconteceu no treino fechado em Barcelona (shakedown), que não foi divulgado, essa fase conta com cronometragem oficial e cobertura completa.
🏎️✅ Ficha técnica
2ª rodada de testes no Circuito de Sakhir - F1
📆 Datas: 18 a 20 de fevereiro de 2026
📍 Local: Circuito de Sakhir, Bahrein
📺 Onde assistir: SporTV, GloboPlay e F1TV
As sessões de pista serão divididas em dois turnos diários, totalizando oito horas: manhã, das 4h às 8h (horário de Brasília), e tarde, das 9h às 13h. Todas as equipes da Fórmula 1 participarão.
|Dia
|Período
|Horário (BRT)
|Transmissão
Quarta-feira (18/02)
Manhã
4h às 8h
F1TV (streaming)
Quarta-feira (18/02)
Tarde
9h às 13h
SporTV, GloboPlay e F1TV
Quinta-feira (19/02)
Manhã
4h às 8h
F1TV (streaming)
Quinta-feira (19/02)
Tarde
9h às 13h
SporTV, GloboPlay e F1TV
Sexta-feira (20/02)
Manhã
4h às 8h
F1TV (streaming)
Sexta-feira (20/02)
Tarde
9h às 13h
SporTV, GloboPlay e F1TV
A cobertura segue um formato específico, com a manhã sendo exclusiva da F1TV, enquanto o período vespertino terá transmissão dividida com o Grupo Globo.
Calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
O Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.
