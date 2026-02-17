Segunda rodada de testes da F1: horários e onde assistir

A Fórmula 1 retorna com a segunda rodada de testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. As atividades, cruciais para a avaliação dos carros antes do início do campeonato, acontecem entre quarta e sexta-feira, dias 18 e 20 de fevereiro, com dois períodos por dia, os da manhã e tarde.

Essa etapa ocorre uma semana após a primeira rodada que durou entre os dias 11 a 13 de fevereiro. Diferente do que aconteceu no treino fechado em Barcelona (shakedown), que não foi divulgado, essa fase conta com cronometragem oficial e cobertura completa.

🏎️✅ Ficha técnica

2ª rodada de testes no Circuito de Sakhir - F1

📆 Datas: 18 a 20 de fevereiro de 2026

📍 Local: Circuito de Sakhir, Bahrein

📺 Onde assistir: SporTV, GloboPlay e F1TV

As sessões de pista serão divididas em dois turnos diários, totalizando oito horas: manhã, das 4h às 8h (horário de Brasília), e tarde, das 9h às 13h. Todas as equipes da Fórmula 1 participarão.

Dia Período Horário (BRT) Transmissão Quarta-feira (18/02) Manhã 4h às 8h F1TV (streaming) Quarta-feira (18/02) Tarde 9h às 13h SporTV, GloboPlay e F1TV Quinta-feira (19/02) Manhã 4h às 8h F1TV (streaming) Quinta-feira (19/02) Tarde 9h às 13h SporTV, GloboPlay e F1TV Sexta-feira (20/02) Manhã 4h às 8h F1TV (streaming) Sexta-feira (20/02) Tarde 9h às 13h SporTV, GloboPlay e F1TV

A cobertura segue um formato específico, com a manhã sendo exclusiva da F1TV, enquanto o período vespertino terá transmissão dividida com o Grupo Globo.

Calendário completo da F1 2026 Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

O Lance! faz a cobertura completa da temporada de número 76 da Fórmula 1.