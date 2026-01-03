Oito equipes de Fórmula 1 já confirmaram as datas de apresentação de seus carros e pinturas para a temporada 2026. Red Bull e Racing Bulls iniciarão o ciclo de lançamentos, enquanto McLaren, Mercedes e Williams ainda mantêm sigilo sobre suas apresentações. A temporada 2026 trará uma das maiores reformulações técnicas da história da categoria, com novos regulamentos e unidades de potência.

Diferente dos últimos anos, a Fórmula 1 preparou três testes de pré-temporada para 2026. O primeiro está agendado para os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona, mas será fechado para a imprensa. Logo depois, o segundo acontecerá entre 11 e 13 de fevereiro e, para fechar, entre os dias 18 de 20 do mesmo mês. Os últimos treinos serão no Bahrein.

Como virou tradição, o GP da Austrália abre o calendário oficial na temporada 2026 da F1. A etapa de abertura está marcada para o início de março, nos dias 6 e 8.

Quais as datas já confirmadas?

O primeiro evento ocorrerá em Detroit, onde Red Bull e Racing Bulls farão uma apresentação conjunta na sede da Ford no dia 15 de janeiro, revelando apenas as pinturas de seus veículos. Cinco dias depois, em 20 de janeiro, a Audi mostrará a pintura de seu carro em um evento global em Berlim; no dia seguinte, será permitido abertura para os fãs.

Kick Sauber está em processo de transição para se tornar o time oficial da Audi (Foto: Divulgação)

O dia 23 de janeiro concentrará três lançamentos simultâneos. A Ferrari apresentará seu carro completo em Fiorano, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc realizando um shakedown no mesmo dia. A Alpine revelará sua pintura em Barcelona, marcando sua transição para motores Mercedes após encerrar a parceria com a Renault. A Haas também fará um lançamento online nesta data, focado na pintura do VF-26.

Vale destacar que a escuderia italiana levará uma versão inicial de seu carro para Barcelona três dias após o lançamento. Dessa maneira, participará dos testes privados junto com as demais equipes.

A Cadillac escolheu o intervalo do Super Bowl em 8 de fevereiro para mostrar sua primeira pintura na F1. No dia seguinte, a Aston Martin apresentará o AMR26, primeiro modelo desenhado por Adrian Newey e equipado com motor Honda – a primeira equipe a revelar o carro completo de 2026.