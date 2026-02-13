Russell lidera 3° dia de treinos da F1; Cadillac causa bandeira vermelha
Bortoleto completou 60 voltas
O terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 terminou com George Russell, da Mercedes, no topo da tabela de tempos no Circuito de Sakhir, no Bahrein. O piloto britânico superou as marcas de Max Verstappen e Lewis Hamilton — os mais velozes dos dias anteriores — ao cravar 1min33s918. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a sessão na nona posição, com o tempo de 1min37s536.
➡️Verstappen atinge topo de 334 km/h com novo motor da Fórmula 1
A sessão também ficou marcada por uma interrupção logo no início, devido a uma quebra no carro da Cadillac. Desta vez, o incidente envolveu Valtteri Bottas, que só conseguiu retornar à pista duas horas após o imprevisto. Bortoleto e Liam Lawson também chegaram a escapar da pista, mas sem danos aos carros. Oscar Piastri também protagonizou um susto ao travar os pneus no mesmo trecho.
A primeira corrida oficial acontece na Austrália, no fim de semana de 6 a 8 de março, e a última termina a temporada com o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 4 a 6 de dezembro.
Veja a tabela com a classificação final do 3° dia de testes da F1
|1
|Russell
|Mercedes
|78
|1min33s918
2
Hamilton
Ferrari
69
1min34s209
3
Verstappen
Red Bull
61
1min35s341
4
Bearman
Haas
70
1min35s972
5
Piastri
McLaren
73
1min36s390
6
Colapinto
Alpine
64
1min36s874
7
Sainz
Williams
68
1min37s186
8
Lawson
Racing Bulls
84
1min37s238
9
Bortoleto
Audi
60
1min37s536
10
Stroll
Aston Martin
54
1min38s423
11
Bottas
Cadillac
37
1min38s772
