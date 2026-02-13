menu hamburguer
Russell lidera 3° dia de treinos da F1; Cadillac causa bandeira vermelha

Bortoleto completou 60 voltas

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 13/02/2026
11:47
Mercedes' British driver George Russell drives ahead of Alpine's Argentine driver Franco Colapinto on the third day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 13, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
O terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 terminou com George Russell, da Mercedes, no topo da tabela de tempos no Circuito de Sakhir, no Bahrein. O piloto britânico superou as marcas de Max Verstappen e Lewis Hamilton — os mais velozes dos dias anteriores — ao cravar 1min33s918. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a sessão na nona posição, com o tempo de 1min37s536.

A sessão também ficou marcada por uma interrupção logo no início, devido a uma quebra no carro da Cadillac. Desta vez, o incidente envolveu Valtteri Bottas, que só conseguiu retornar à pista duas horas após o imprevisto. Bortoleto e Liam Lawson também chegaram a escapar da pista, mas sem danos aos carros. Oscar Piastri também protagonizou um susto ao travar os pneus no mesmo trecho.

A primeira corrida oficial acontece na Austrália, no fim de semana de 6 a 8 de março, e a última termina a temporada com o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 4 a 6 de dezembro.

Mercedes lidera terceiro dia de provas da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Veja a tabela com a classificação final do 3° dia de testes da F1

1RussellMercedes781min33s918

2

Hamilton

Ferrari

69

1min34s209

3

Verstappen

Red Bull

61

1min35s341

4

Bearman

Haas

70

1min35s972

5

Piastri

McLaren

73

1min36s390

6

Colapinto

Alpine

64

1min36s874

7

Sainz

Williams

68

1min37s186

8

Lawson

Racing Bulls

84

1min37s238

9

Bortoleto

Audi

60

1min37s536

10

Stroll

Aston Martin

54

1min38s423

11

Bottas

Cadillac

37

1min38s772

