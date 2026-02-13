Russell lidera 3° dia de treinos da F1; Cadillac causa bandeira vermelha

O terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 terminou com George Russell, da Mercedes, no topo da tabela de tempos no Circuito de Sakhir, no Bahrein. O piloto britânico superou as marcas de Max Verstappen e Lewis Hamilton — os mais velozes dos dias anteriores — ao cravar 1min33s918. O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a sessão na nona posição, com o tempo de 1min37s536.

A sessão também ficou marcada por uma interrupção logo no início, devido a uma quebra no carro da Cadillac. Desta vez, o incidente envolveu Valtteri Bottas, que só conseguiu retornar à pista duas horas após o imprevisto. Bortoleto e Liam Lawson também chegaram a escapar da pista, mas sem danos aos carros. Oscar Piastri também protagonizou um susto ao travar os pneus no mesmo trecho.

A primeira corrida oficial acontece na Austrália, no fim de semana de 6 a 8 de março, e a última termina a temporada com o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 4 a 6 de dezembro.

Mercedes lidera terceiro dia de provas da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Veja a tabela com a classificação final do 3° dia de testes da F1

1 Russell Mercedes 78 1min33s918 2 Hamilton Ferrari 69 1min34s209 3 Verstappen Red Bull 61 1min35s341 4 Bearman Haas 70 1min35s972 5 Piastri McLaren 73 1min36s390 6 Colapinto Alpine 64 1min36s874 7 Sainz Williams 68 1min37s186 8 Lawson Racing Bulls 84 1min37s238 9 Bortoleto Audi 60 1min37s536 10 Stroll Aston Martin 54 1min38s423 11 Bottas Cadillac 37 1min38s772

