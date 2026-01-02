Quem foi o melhor calouro da temporada 2025 da F1?

A temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1) foi marcada por uma renovação no grid de pilotos. Dos 20, cinco eram estreantes na principal categoria do automobilismo mundial. O Brasil, inclusive, voltou a ser representando na F1, com a chegada de Gabriel Bortoleto. Dos cinco estreantes, a maioria ocupou assentos nas equipes de meio pelotão, com exceção de Kimi Antonelli, da Mercedes. O Lance! levantou dados para mostrar quem teve a melhor estreia.

A média de posições de chegada dos pilotos estreantes nas corridas principais da F1 2025 é por volta da 12º posição. O número é próximo da zona de pontuação (a partir dos 10 primeiros). Considerando essa média, somente três pilotos a superaram, ou seja, fizeram um número mais baixo que ela. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve a pior posição média de chegada entre os calouros, com 14,8.

Posições de chegada dos pilotos estreantes na F1 2025* (Arte: Kauhan Fiaux / Lance!)

*O gráfico considera possíveis punições. Para a média, os abandonos foram atribuídos à 21ª posição.

Confira o desempenho dos pilotos estreantes na F1 2025

1º | Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli se destacou como o melhor estreante da F1 2025. O piloto italiano fez 150 pontos na temporada, além de ter superado o companheiro de equipe George Russell em três oportunidades. O novato também esteve no pódio em três oportunidades: Canadá, Las Vegas e Brasil. O melhor resultado dele foi o segundo lugar no GP de São Paulo, reta final da temporada.

Posição no campeonato de pilotos: 7º lugar

Superou o colega de equipe: três vezes

Pontos no campeonato: 150

Melhor posição: 2º lugar

Pior posição: abandono (quatro vezes)

Posição média de chegada: 10,6

Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Kimi Antonelli chegou à Fórmula 1 após terminar a temporada de 2026 da Fórmula 2 na sexta posição. Ele foi um dos cotados para substituir Lewis Hamilton na Mercedes, quando o piloto anunciou a ida para a Ferrari. O italiano é um dos mais jovens a pilotar na F1. Dos estreantes, ele é o que tem a melhor equipe.

2º | Isack Hadjar (RB)

Isack Hadjar foi o calouro que mais superou o colega de equipe na temporada, foram 16 vezes. Entretanto, durante a maior parte da F1 2025, ele dividiu equipe com outro estreante: Liam Lawson, rebaixado da Red Bull. O piloto francês teve como melhor resultado um terceiro lugar conquistado na Holanda.

Posição no campeonato de pilotos: 12º lugar

Superou o colega de equipe: 16 vezes

Pontos no campeonato: 51

Melhor posição: 3º lugar

Pior posição: abandono (uma vez) e não largada (uma vez)

Posição média de chegada: 11,8

Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O piloto francês chegou à Fórmula 1 após o vice-campeonato na Fórmula 2 em 2024. No final daquele ano, ele foi anunciado como piloto da Racing Bulls. Após uma baixa de Yuki Tsunoda na equipe principal da marca de energéticos, Hadjar dividirá a Red Bull com Max Verstappen na próxima temporada.

3º | Oliver Bearman (Haas)

Oliver Bearman se mostrou forte na disputa dentro da Haas, ele superou o companheiro Esteban Ocon em 13 oportunidades. Ele fica bem próximo de Isack Hadjar no desempenho, entretanto, a sua melhor posição foi um quarto lugar conquistado no México. Ele abre a lista de calouros sem pódios.

Posição no campeonato de pilotos: 13º lugar

Superou o colega de equipe: 13 vezes

Pontos no campeonato: 41

Melhor posição: 4º lugar

Pior posição: abandono (três vezes)

Posição média de chegada: 11,9

Oliver Bearman durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

Antes de ser piloto titular na F1 2025, Bearman substituiu Carlos Sainz, na Ferrari, em uma etapa de 2024. No mesmo ano, pilotou pela Haas em etapa única, substituindo Kevin Magnussen. Ele foi 12º na temporada de 2024 da Fórmula 2.

4º | Liam Lawson (RB)

Liam Lawson teve um início complicado na F1 205. Dos calouros, foi o que teve jornada mais traumática. Ele estreou logo na Red Bull, ao lado de Verstappen. Com rendimento abaixo do esperado, o piloto foi rebaixado para a Racing Bulls, enquanto Yuki Tsunoda foi promovido.

Posição no campeonato de pilotos: 15º lugar

Superou o colega de equipe: 6 vezes

Pontos no campeonato: 38

Melhor posição: 5º lugar

Pior posição: abandono (cinco vezes)

Posição média de chegada: 13,4

Liam Lawson, na Red Bull, após o GP da China na F1 2025 (Foto: GREG BAKER / AFP)

Além disso, Lawson foi superado na disputa interna da Racing Bulls por Isack Hadjar, outro estreante. Ele só venceu o francês seis vezes.

5º | Gabriel Bortoleto (Sauber)

Dentre os estreantes, Gabriel Bortoleto foi o que teve o pior resultado. Entretanto, o piloto brasileiro fez uma disputa equilibrada com Nico Hulkenberg, seu colega de equipe, foram 12 contra 12. Bortoleto teve cinco abandonos e marcou 19 pontos no campeonato, terminando na antepenúltima posição.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Posição no campeonato de pilotos: 19º lugar

Superou o colega de equipe: 12 vezes

Pontos no campeonato: 19

Melhor posição: 6º lugar

Pior posição: abandono (cinco vezes)

Posição média de chegada: 14,8