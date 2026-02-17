F1 renova contrato com GP de Barcelona até 2032

O Circuito de Barcelona-Catalunha garantiu sua permanência na Fórmula 1 até 2032, mas com um novo formato. Em um movimento estratégico da categoria, a pista espanhola passa a alternar anualmente sua presença no calendário com o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Pelo novo acordo, as edições em solo catalão estão confirmadas para 2028, 2030 e 2032.

- Barcelona é uma cidade incrível, e os fãs da Fórmula 1 sempre nos recebem com muita paixão. Por isso, estou muito feliz que continuaremos a correr no Circuito de Barcelona-Catalunha nos próximos anos. A equipe investiu muito no circuito e organizou festivais fantásticos para os fãs nos últimos anos, então estamos ansiosos para ver como eles continuarão a desenvolver a experiência, tanto para os participantes da corrida quanto para a cidade como um todo - disse Stefano Demenicali, presidente da F1, em um comunicado.

GP de Barcelona, da Fórmula 1 (Foto: Mark Thompson)

Começa segunda rodada de testes da F1

A Fórmula 1 retorna com a segunda rodada de testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. As atividades, cruciais para a avaliação dos carros antes do início do campeonato, acontecem entre quarta e sexta-feira, dias 18 e 20 de fevereiro, com dois períodos por dia, os da manhã e tarde.

Essa etapa ocorre uma semana após a primeira rodada que durou entre os dias 11 a 13 de fevereiro. Diferente do que aconteceu no treino fechado em Barcelona (shakedown), que não foi divulgado, essa fase conta com cronometragem oficial e cobertura completa.

As sessões de pista serão divididas em dois turnos diários, totalizando oito horas: manhã, das 4h às 8h (horário de Brasília), e tarde, das 9h às 13h. Todas as equipes da Fórmula 1 participarão.

