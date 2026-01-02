menu hamburguer
Fórmula 1

Em busca de melhora, Lewis Hamilton detalha preparação para F1 2026

Britânico disputará a sua 20ª temporada da carreira

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 02/01/2026
20:09
Atualizado há 1 minutos
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Em seu primeiro ano na Ferrari, Lewis Hamilton teve um desempenho muito abaixo do esperado e marcado por recordes negativos. Agora, ainda na escuderia, com a qual tem contrato até o fim de 2026, o heptacampeão busca reencontrar os caminhos de glória. Para isso, às vésperas de completar 41 anos de idade e começar a 20ª temporada da carreira, mantém o foco total nos treinamentos.

continua após a publicidade

Em entrevista à revista "Men's Health", Hamilton classificou duas atividades como imprescindíveis em sua preparação: alongamentos e banhos de gelo. Além disso, pratica outras sessões, e afirmou ter evoluído seus treinamentos ao longo dos anos.

— Quando era mais jovem, acho que o treino era realmente a minha terapia — e ainda é, de certa forma, especialmente as corridas. É nelas que faço a maior parte das minhas reflexões. Acrescentar coisas como yoga, acrescentar coisas como exercícios de respiração. O trabalho de respiração provavelmente foi o que mais demorou para eu me adaptar, porque exige tempo. Depois, a meditação.

continua após a publicidade
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)

— Mudou, avançou, evoluiu. Ainda adoro correr. Faço uma corrida que varia entre seis e oito milhas (10 e 15 quilômetros). Depois, banho de gelo. Mas antes de tudo isso, o alongamento é a primeira coisa que faço assim que saio da cama. À tarde, posso fazer uma sessão de HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade), mas não consigo fazer muito treino com pesos, porque senão fico pesado demais. Então, na maior parte do tempo, é Pilates e yoga — detalhou Hamilton.

Além disso, o britânico também ressaltou as os impactos positivos dessas atividades para a parte psicológica. Esse fator será essencial para o piloto nesta temporada, na qual buscará recuperação em relação a esse ano e ainda terá que se adaptar ao novo regulamento da FIA.

continua após a publicidade

A F1 volta à ação em testes privados entre janeiro e fevereiro. Já o primeiro Grande Prêmio, no Circuito de Melbourne, na Austrália, acontece de 6 a 8 de março.

Confira o calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

