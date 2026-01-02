Em busca de melhora, Lewis Hamilton detalha preparação para F1 2026

Em seu primeiro ano na Ferrari, Lewis Hamilton teve um desempenho muito abaixo do esperado e marcado por recordes negativos. Agora, ainda na escuderia, com a qual tem contrato até o fim de 2026, o heptacampeão busca reencontrar os caminhos de glória. Para isso, às vésperas de completar 41 anos de idade e começar a 20ª temporada da carreira, mantém o foco total nos treinamentos.

Em entrevista à revista "Men's Health", Hamilton classificou duas atividades como imprescindíveis em sua preparação: alongamentos e banhos de gelo. Além disso, pratica outras sessões, e afirmou ter evoluído seus treinamentos ao longo dos anos.

— Quando era mais jovem, acho que o treino era realmente a minha terapia — e ainda é, de certa forma, especialmente as corridas. É nelas que faço a maior parte das minhas reflexões. Acrescentar coisas como yoga, acrescentar coisas como exercícios de respiração. O trabalho de respiração provavelmente foi o que mais demorou para eu me adaptar, porque exige tempo. Depois, a meditação.

— Mudou, avançou, evoluiu. Ainda adoro correr. Faço uma corrida que varia entre seis e oito milhas (10 e 15 quilômetros). Depois, banho de gelo. Mas antes de tudo isso, o alongamento é a primeira coisa que faço assim que saio da cama. À tarde, posso fazer uma sessão de HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade), mas não consigo fazer muito treino com pesos, porque senão fico pesado demais. Então, na maior parte do tempo, é Pilates e yoga — detalhou Hamilton.

Além disso, o britânico também ressaltou as os impactos positivos dessas atividades para a parte psicológica. Esse fator será essencial para o piloto nesta temporada, na qual buscará recuperação em relação a esse ano e ainda terá que se adaptar ao novo regulamento da FIA.

A F1 volta à ação em testes privados entre janeiro e fevereiro. Já o primeiro Grande Prêmio, no Circuito de Melbourne, na Austrália, acontece de 6 a 8 de março.

