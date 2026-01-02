Em busca de melhora, Lewis Hamilton detalha preparação para F1 2026
Britânico disputará a sua 20ª temporada da carreira
Em seu primeiro ano na Ferrari, Lewis Hamilton teve um desempenho muito abaixo do esperado e marcado por recordes negativos. Agora, ainda na escuderia, com a qual tem contrato até o fim de 2026, o heptacampeão busca reencontrar os caminhos de glória. Para isso, às vésperas de completar 41 anos de idade e começar a 20ª temporada da carreira, mantém o foco total nos treinamentos.
Em entrevista à revista "Men's Health", Hamilton classificou duas atividades como imprescindíveis em sua preparação: alongamentos e banhos de gelo. Além disso, pratica outras sessões, e afirmou ter evoluído seus treinamentos ao longo dos anos.
— Quando era mais jovem, acho que o treino era realmente a minha terapia — e ainda é, de certa forma, especialmente as corridas. É nelas que faço a maior parte das minhas reflexões. Acrescentar coisas como yoga, acrescentar coisas como exercícios de respiração. O trabalho de respiração provavelmente foi o que mais demorou para eu me adaptar, porque exige tempo. Depois, a meditação.
— Mudou, avançou, evoluiu. Ainda adoro correr. Faço uma corrida que varia entre seis e oito milhas (10 e 15 quilômetros). Depois, banho de gelo. Mas antes de tudo isso, o alongamento é a primeira coisa que faço assim que saio da cama. À tarde, posso fazer uma sessão de HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade), mas não consigo fazer muito treino com pesos, porque senão fico pesado demais. Então, na maior parte do tempo, é Pilates e yoga — detalhou Hamilton.
Além disso, o britânico também ressaltou as os impactos positivos dessas atividades para a parte psicológica. Esse fator será essencial para o piloto nesta temporada, na qual buscará recuperação em relação a esse ano e ainda terá que se adaptar ao novo regulamento da FIA.
A F1 volta à ação em testes privados entre janeiro e fevereiro. Já o primeiro Grande Prêmio, no Circuito de Melbourne, na Austrália, acontece de 6 a 8 de março.
Confira o calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
