Globo lança primeira chamada para a Fórmula 1 com pegada nostálgica

A Fórmula 1 está de volta à Globo e a emissora exibiu a primeira chamada das futuras transmissões que acontecerão no canal a partir de março de 2026. Apostando na nostalgia, as imagens alternam entre registros antigos com atuais, trazendo ídolos do automobilismo para o foco do vídeo.

A chamada foi ao ar no primeiro dia do ano, marcando o início do contrato entre as empresas em relação aos direitos de transmissão – com a chegada de 2026, o material pôde contar com imagens reais de corridas da Fórmula 1. A partir desta temporada, a Globo passa a ser a única emissora da TV aberta a transmitir a F1 no país, além do canal por assinatura SporTV e o streaming Globoplay, ambos do grupo Globo. Confira o vídeo:

🏎️ Como serão as transmissões da Fórmula 1 na Globo?

Na passagem anterior da categoria pela emissora, o "canal do automobilismo" era o SporTV 2, que hoje concentra a transmissão de esportes olímpicos, da Superliga de vôlei e da NFL (Liga de Futebol Americano). Em 2026, no entanto, o canal principal da Fórmula 1 será o SporTV 3. As informações foram divulgadas por Rafael Lopes, comentarista da emissora, no ge.

Na TV aberta, serão transmitidas 15 provas da F1 2026. A emissora priorizou as corridas da madrugada e manhã, se aproveitando do Esporte Espetacular, como acontecia anteriormente. No giro das Américas, com corridas à tarde, somente a etapa de São Paulo terá transmissão.

As provas com transmissão ao vivo na TV aberta são: Austrália, Japão, Mônaco, Espanha, Áustria, Inglaterra, Bélgica, Hungria, Holanda, Itália, Espanha, Singapura, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi. As demais serão exibidas em compacto no domingo à noite. Sobre a equipe de transmissão, na TV aberta os prováveis nomes são Luciano Burti e Everaldo Marques. As reportagens serão com Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães.

A exibição de todas as sessões acontecerá no SporTV e Globoplay. O serviço de streaming da F1, o F1TV, seguirá disponível no Brasil, usando a equipe nativa (em inglês). Ainda não se sabe se o serviço terá a narração da Globo, em português.