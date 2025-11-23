Verstappen desbanca Norris e vence o GP de Las Vegas de Fórmula 1
Tetracampeão mundial conquista a 69ª vitória da carreira
Tetracampeão mundial (em 2021, 2022, 2023 e 2024), Max Verstappen, da Red Bull, venceu, na madrugada deste domingo, seu 69º GP da carreira e segue sonhando com o penta. A façanha aconteceu no GP de Las Vegas, graças a uma ultrapassagem logo na primeira curva pra cima do pole position e líder da temporada, o britânico Lando Norris. George Russell completou o pódio, chegando em terceiro.
Em 2025, foi a sexta vitória de Verstappen, de 28 anos, que havia sido campeão no Japão, em Ímola, Monza (ambos na Itália), Azerbaijão e Austin (EUA). A primeira das 69 da carreira do holandês, que debutou na Fórmula 1 em 2015, foi no GP de Barcelona de 2016. Três anos depois, Verstappen conquistou seu único troféu no GP do Brasil, o oitavo da carreira. Neste domingo, o holandês largara em segundo.
Com a segunda colocação em Las Vegas, Norris chegou aos 408 pontos na temporada, faltando apenas duas provas para o fim. A vantagem é de 30 pontos para o segundo colocado, Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren. Confira abaixo o top 6:
Bortoleto bate de novo e abandona
O brasileiro Gabriel Bortoleto, tal como no GP de Interlagos, há duas semanas, se envolveu em um acidente com o canadense Lance Stroll e abandonou a prova logo no início.
Em entrevista à repórter Mariana Becker, da Band, o brasileiro admitiu a própria culpa e pediu desculpas a o adversário.
Abaixo, como foi a batida de Bortoleto:
A ultrapassagem de Verstappen sobre Norris
No vídeo abaixo, a ultrapassagem de Verstappen sobre Norris, logo após a largada:
No vídeo abaixo, Norris ultrapassa Russell para garantir a segunda colocação em Las Vegas. Confira:
A penúltima etapa da Fórmula 1 acontece no próximo dia 30, no GP do Catar. Em seguida, em Abu Dhabi, na semana seguinte, acontece a prova que encerra a temproada.
