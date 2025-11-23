Vídeo: Bortoleto abandona após novo incidente com Stroll. Agora, em Las Vegas
Brasileiro e canadense se chocaram na prova americana
- Mais Notícias
Há duas semanas, no início do GP do Brasil, em Interlagos, um incidente com o canadense Lance Stroll custou a Gabriel Bortoleto a permanência na prova. Na madrugada deste domingo (23), no GP de Las Vegas, o fato se repetiu, e o brasileiro voltou a se chocar com o adversário, logo na primeira volta, e abandonou novamente.
Veja o momento do acidente abaixo:
Tanto o brasileiro, que largara em 18º, quanto o canadense abandonaram a prova na quarta volta.
Em Interlagos, Bortoleto isentou o piloto adversário de culpa pelo incidente. Em entrevista à repórter Mariana Becker, da Bandeirante, neste domingo, o piloto brasileiro pediu desculpas ao canadense.
Verstappen assume a ponta do GP de Las Vegas
No início do GP de Las Vegas, o pole position, o britânico Lando Norris, foi ultrapassado pelo holandês Max Verstappen, que largara em segundo.
Essa foi a sétima pole de Norris no ano. Antes, ele repetiu o feito na Austrália, Mônaco, Áustria, Bélgica, Cidade do México e São Paulo. Em Silverstone, na Grã-Bretanha, e em Hungaroring, na Hungria, ele cruzou a linha de chegada em primeiro, apesar de não ter largado na pole. Até agora, são sete vitórias em 2025 (imagem abaixo).
