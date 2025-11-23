menu hamburguer
Fórmula 1

Vídeo: Bortoleto abandona após novo incidente com Stroll. Agora, em Las Vegas

Brasileiro e canadense se chocaram na prova americana

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
01:37
Atualizado há 2 minutos
Gabriel Bortoleto bate no início do GP de Las Vegas (Reprodução)
imagem cameraGabriel Bortoleto bate no início do GP de Las Vegas (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Há duas semanas, no início do GP do Brasil, em Interlagos, um incidente com o canadense Lance Stroll custou a Gabriel Bortoleto a permanência na prova. Na madrugada deste domingo (23), no GP de Las Vegas, o fato se repetiu, e o brasileiro voltou a se chocar com o adversário, logo na primeira volta, e abandonou novamente.

Veja o momento do acidente abaixo:

Tanto o brasileiro, que largara em 18º, quanto o canadense abandonaram a prova na quarta volta.

Em Interlagos, Bortoleto isentou o piloto adversário de culpa pelo incidente. Em entrevista à repórter Mariana Becker, da Bandeirante, neste domingo, o piloto brasileiro pediu desculpas ao canadense.

Verstappen assume a ponta do GP de Las Vegas

No início do GP de Las Vegas, o pole position, o britânico Lando Norris, foi ultrapassado pelo holandês Max Verstappen, que largara em segundo.

Essa foi a sétima pole de Norris no ano. Antes, ele repetiu o feito na Austrália, Mônaco, Áustria, Bélgica, Cidade do México e São Paulo. Em Silverstone, na Grã-Bretanha, e em Hungaroring, na Hungria, ele cruzou a linha de chegada em primeiro, apesar de não ter largado na pole. Até agora, são sete vitórias em 2025 (imagem abaixo).

Gabriel Bortoleto na classificação do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / Pool / AFP
Gabriel Bortoleto na classificação do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / Pool / AFP

