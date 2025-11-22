Lewis Hamilton encontra Beyonce e Jay-Z horas antes do GP de Las Vegas; vídeo
Heptacampeão mundial, britânico vai largar em último em Las Vegas
- Matéria
- Mais Notícias
Cerca de quatro horas do início do GP de Las Vegas de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que vai largar em último, teve um momento de alegria. O piloto britânico, heptacampeão mundial, encontrou com o casal Beyonce e Jay-Z, astros da música internacional.
Relacionadas
- Fórmula 1
Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1
Fórmula 122/11/2025
- Fórmula 1
Norris lidera treino paralisado na F1; Bortoleto é 20º no TL2 em Las Vegas
Fórmula 121/11/2025
- Fórmula 1
Hamilton é P20 no GP de Las Vegas e desabafa sobre atuação na F1 em 2025: ‘Sentimento horrível’
Fórmula 122/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Veja volta a volta da classificação para o GP de Las Vegas de F1
'Lendas encontram lendas', escreveu um fã, nas redes sociais.
No sábado, ao final da classificação para a corrida, o britânico avaliou o seu desempenho na atual temporada como o pior desde o início da sua trajetória na elite do automobilismo, em 2007.
— Eu só não consegui uma volta no fim (do Q1), mas eu senti que éramos mais rápidos. E aí você sai da classificação em 20º. Este ano é o ano mais difícil, definitivamente — disse Hamilton.
O desabafo de Hamilton
O piloto de 40 anos terminou o terceiro e último treino livre do GP de Las Vegas como o quinto colocado. Feliz com o resultado, o descontentamento veio na classificação, embaixo de chuva, que confirmou sua largada no último lugar do grid. Lando Norris será o pole position.
— Obviamente, é um sentimento horrível. Não é um sentimento bom. Mas tudo o que eu posso fazer é deixar isso para trás. Vou tentar dar a volta por cima amanhã, fiz tudo o que eu podia fazer em termos de preparação, em todos os treinos livres. Hoje eu estava me sentindo incrível no TL3 (treino livre 3) — desabafou o britânico.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias