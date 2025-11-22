menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Lewis Hamilton encontra Beyonce e Jay-Z horas antes do GP de Las Vegas; vídeo

Heptacampeão mundial, britânico vai largar em último em Las Vegas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
21:41
Lewis Hamilton encontra Beyonce momentos antes do GP de Las Vegas (Divulgação)
imagem cameraO encontro de Lews Hamilton com Beyonce em Las Vegas (Divulgação)
Cerca de quatro horas do início do GP de Las Vegas de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que vai largar em último, teve um momento de alegria. O piloto britânico, heptacampeão mundial, encontrou com o casal Beyonce e Jay-Z, astros da música internacional.

'Lendas encontram lendas', escreveu um fã, nas redes sociais.

No sábado, ao final da classificação para a corrida, o britânico avaliou o seu desempenho na atual temporada como o pior desde o início da sua trajetória na elite do automobilismo, em 2007.

— Eu só não consegui uma volta no fim (do Q1), mas eu senti que éramos mais rápidos. E aí você sai da classificação em 20º. Este ano é o ano mais difícil, definitivamente — disse Hamilton.

O desabafo de Hamilton

O piloto de 40 anos terminou o terceiro e último treino livre do GP de Las Vegas como o quinto colocado. Feliz com o resultado, o descontentamento veio na classificação, embaixo de chuva, que confirmou sua largada no último lugar do grid. Lando Norris será o pole position.

— Obviamente, é um sentimento horrível. Não é um sentimento bom. Mas tudo o que eu posso fazer é deixar isso para trás. Vou tentar dar a volta por cima amanhã, fiz tudo o que eu podia fazer em termos de preparação, em todos os treinos livres. Hoje eu estava me sentindo incrível no TL3 (treino livre 3) — desabafou o britânico.

Carro de Lewis Hamilton na garagem após desistência da corrida no GP de São Paulo (JEAN CARNIEL / POOL / AFP)
Carro de Lewis Hamilton na garagem após desistência da corrida no GP de São Paulo (JEAN CARNIEL / POOL / AFP)

