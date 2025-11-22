menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: siga a classificação para o GP de Las Vegas de F1

Etapa é a 22ª da F1

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
00:39
Atualizado há 1 minutos
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) realiza a classificação para a corrida do Grande Prêmio de Las Vegas. A etapa é a 22ª da Fórmula 1. A sessão, a partir das 1h (de Brasília) tem transmissão da Band, BandSports e F1TV. Acompanhe em tempo real no Lance!.
🟢 ATUALIZAÇÃO: Q2 em andamento

continua após a publicidade

Relacionadas

Como está sendo a classificação para o GP de Las Vegas de F1?

Q2

7 min - Verstappen assume a liderança com 1:52.693.

10 min - Norris é o primeiro a marcar tempo: 1:53.302.

12 min - Algumas partes da pista estão secas, mas outras bastantes molhadas. No paddock, já não chove mais.

🟢 Q2 INICIADO

1h29 - O Q2 será iniciado às 1h31

1h25 - O Q2 terá o seu início atrasado para a limpeza de pista. Horário de início não foi informado.

1h20 - Não iniciado

Q1 - Russell lidera

ELIMINADOS: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda e Hamilton

0 min - Russell é líder do Q1 com 1:53.144. Gabriel Bortoleto caiu no Q1 com o tempo de 1:57.259.

continua após a publicidade

🟡 1 min - Bearman bate e aciona a bandeira amarela. Stroll é líder

2 min - Verstappen assume a liderança! Bortoleto precisa melhorar o tempo para ir ao Q2

3 min - Estão na zona de eliminação: Lawson, Hulkenberg, Gasly, Bortoleto e Tsunoda

FALTAM 4 MINUTOS PARA O FIM, TOP 3: Carlos Sainz, Oscar Piastri e Oliver Bearman

5 min - Ocon agora assume a liderança.

6 min - Alonso assume a primeira colocação. Verstappen foi um dos últimos a abrir volta.

7 min - Pierre Gasly e Oliver Bearman fazem as primeiras voltas abaixo dos 2 minutos. Eles são, respectivamente, 1º e 2º.

9 min - Agora, todos os pilotos calçam pneus azuis, os mais potentes para a chuva.

10 min - Gabriel Bortoleto faz a sua primeira volta: 2:03.991. Ela o colocou provisoriamente na segunda posição.

11 min - Muitos pilotos estão rodando, inclusive os que estão com os pneus de chuva forte

12 min - Fernando Alonso foi o primeiro a marcar tempo, fazendo 2:03.249.

12 min - Apareceram algumas bandeiras amarelas na pista que já foram encerradas.

15 min - a maioria dos pilotos vêm com pneus de chuva intermediários. Sete pilotos, incluindo bortoleto, estão com o pneu de chuva forte.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

00h56 - Além da chuva, faz bastante frio em Vegas, são 11 ºC.

00h50 - A chuva fraca é pertinente e não diminui. Faltam 10 minutos para a classificação.

00h45 - A pista de Las Vegas Strip se mostrou bastante escorregadia durante o TL3. A situação deve se manter durante a classificação.

00h42 - Neste momento, chove fraco em Las Vegas. A corrida da F1 Academy foi encerrada com chuva, inclusive.

00h40 - Sessão ainda não iniciada

George Russell no TL3 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
George Russell liderou TL3 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias