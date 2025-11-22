AO VIVO: siga a classificação para o GP de Las Vegas de F1
Etapa é a 22ª da F1
A Fórmula 1 (F1) realiza a classificação para a corrida do Grande Prêmio de Las Vegas. A etapa é a 22ª da Fórmula 1. A sessão, a partir das 1h (de Brasília) tem transmissão da Band, BandSports e F1TV. Acompanhe em tempo real no Lance!.
🟢 ATUALIZAÇÃO: Q2 em andamento
Como está sendo a classificação para o GP de Las Vegas de F1?
Q2
7 min - Verstappen assume a liderança com 1:52.693.
10 min - Norris é o primeiro a marcar tempo: 1:53.302.
12 min - Algumas partes da pista estão secas, mas outras bastantes molhadas. No paddock, já não chove mais.
🟢 Q2 INICIADO
1h29 - O Q2 será iniciado às 1h31
1h25 - O Q2 terá o seu início atrasado para a limpeza de pista. Horário de início não foi informado.
1h20 - Não iniciado
Q1 - Russell lidera
ELIMINADOS: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda e Hamilton
0 min - Russell é líder do Q1 com 1:53.144. Gabriel Bortoleto caiu no Q1 com o tempo de 1:57.259.
🟡 1 min - Bearman bate e aciona a bandeira amarela. Stroll é líder
2 min - Verstappen assume a liderança! Bortoleto precisa melhorar o tempo para ir ao Q2
3 min - Estão na zona de eliminação: Lawson, Hulkenberg, Gasly, Bortoleto e Tsunoda
FALTAM 4 MINUTOS PARA O FIM, TOP 3: Carlos Sainz, Oscar Piastri e Oliver Bearman
5 min - Ocon agora assume a liderança.
6 min - Alonso assume a primeira colocação. Verstappen foi um dos últimos a abrir volta.
7 min - Pierre Gasly e Oliver Bearman fazem as primeiras voltas abaixo dos 2 minutos. Eles são, respectivamente, 1º e 2º.
9 min - Agora, todos os pilotos calçam pneus azuis, os mais potentes para a chuva.
10 min - Gabriel Bortoleto faz a sua primeira volta: 2:03.991. Ela o colocou provisoriamente na segunda posição.
11 min - Muitos pilotos estão rodando, inclusive os que estão com os pneus de chuva forte
12 min - Fernando Alonso foi o primeiro a marcar tempo, fazendo 2:03.249.
12 min - Apareceram algumas bandeiras amarelas na pista que já foram encerradas.
15 min - a maioria dos pilotos vêm com pneus de chuva intermediários. Sete pilotos, incluindo bortoleto, estão com o pneu de chuva forte.
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
00h56 - Além da chuva, faz bastante frio em Vegas, são 11 ºC.
00h50 - A chuva fraca é pertinente e não diminui. Faltam 10 minutos para a classificação.
00h45 - A pista de Las Vegas Strip se mostrou bastante escorregadia durante o TL3. A situação deve se manter durante a classificação.
00h42 - Neste momento, chove fraco em Las Vegas. A corrida da F1 Academy foi encerrada com chuva, inclusive.
00h40 - Sessão ainda não iniciada
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
