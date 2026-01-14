Verstappen admite estar 'no escuro' em relação aos testes para F1 2026
A pré-temporada da Fórmula 1 tem início entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona
A pré-temporada da Fórmula 1 2026 se aproxima e, com isso, as expectativas em relação aos novos carros de cada escuderia também, ainda mais em ano de novo regulamento da FIA. Pensando nesse cenário, em entrevista ao portal "Blick", Max Verstappen, da Red Bull, admitiu não saber o que esperar do novo motor, que será feito em parceria com a Ford (Red Bull Powertrains-Ford).
— Nenhum de nós tem ideia sobre o novo carro ou o motor. Espero que todos nós fiquemos um pouco mais sábios após os dois testes no Bahrein, em fevereiro.
O holandês, atual vice-campeão do Mundial de Pilotos, acredita ainda que durante os primeiros testes a equipe passará mais tempo na garagem do que nas pistas, a fim de conhecer mais sobre a mecânica do carro.
A pré-temporada da F1 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.
F1: Confira o calendário completo de lançamento dos carros
|Equipe (s)
|Data
|Local
Red Bull e Racing Bulls
15 de janeiro
Detroit, EUA
Haas
19 de janeiro
Online
Audi
20 de janeiro
Berlim, Alemanha
Mercedes
22 de janeiro
Online
Ferrari
23 de janeiro
Maranello, Itália
Alpine
23 de janeiro
Barcelona, Espanha
Williams
3 de fevereiro
A confirmar
Cadillac
8 de fevereiro
Propaganda durante o Super Bowl
Aston Martin
9 de fevereiro
A confirmar
McLaren
9 de fevereiro
Online
