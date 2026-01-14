menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen admite estar 'no escuro' em relação aos testes para F1 2026

A pré-temporada da Fórmula 1 tem início entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/01/2026
20:56
Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraMax Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A pré-temporada da Fórmula 1 2026 se aproxima e, com isso, as expectativas em relação aos novos carros de cada escuderia também, ainda mais em ano de novo regulamento da FIA. Pensando nesse cenário, em entrevista ao portal "Blick", Max Verstappen, da Red Bull, admitiu não saber o que esperar do novo motor, que será feito em parceria com a Ford (Red Bull Powertrains-Ford).

— Nenhum de nós tem ideia sobre o novo carro ou o motor. Espero que todos nós fiquemos um pouco mais sábios após os dois testes no Bahrein, em fevereiro.

O holandês, atual vice-campeão do Mundial de Pilotos, acredita ainda que durante os primeiros testes a equipe passará mais tempo na garagem do que nas pistas, a fim de conhecer mais sobre a mecânica do carro.

Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Verstappen na corrida do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A pré-temporada da F1 tem início no Circuito de Barcelona, entre os dias 26 e 30 de janeiro, no primeiro teste do ano, que será fechado. Já os outros dois testes serão realizados no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. O primeiro Grande Prêmio será nos dias 6, 7 e 8 de março, na Austrália.

F1: Confira o calendário completo de lançamento dos carros

Equipe (s)DataLocal

Red Bull e Racing Bulls

15 de janeiro

Detroit, EUA

Haas

19 de janeiro

Online

Audi

20 de janeiro

Berlim, Alemanha

Mercedes

22 de janeiro

Online

Ferrari

23 de janeiro

Maranello, Itália

Alpine

23 de janeiro

Barcelona, Espanha

Williams

3 de fevereiro

A confirmar

Cadillac

8 de fevereiro

Propaganda durante o Super Bowl

Aston Martin

9 de fevereiro

A confirmar

McLaren

9 de fevereiro

Online

