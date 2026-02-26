Piloto da Willians bate forte e capota carro da Fórmula 1; veja o vídeo
O piloto dirigia na chuva e acabou perdendo o controle
O piloto Luke Browning, reserva da Williams na Fórmula 1 em 2026, sofreu um forte acidente durante os testes da Super Fórmula, tradicional campeonato japonês de monopostos. O jovem de 24 anos derrapou e capotou o carro após sair do traçado da pista. Confira o vídeo:
SF鈴鹿テストでルーク・ブラウニングがショッキングなクラッシュ— Motorsport.com日本版 (@MotorsportJP) February 25, 2026
130Rでスピンし、バリアの向こう側までマシンが飛んでいってしまいましたが、ブラウニングはマシンを降りて歩いている姿が確認されています#SFormula pic.twitter.com/gEW8du3UqP
Apesar do forte impacto, o piloto inglês não sofreu ferimentos e o carro não teve danos estruturais graves. Após o ocorrido, Luke explicou que o veículo perdeu contato com o solo e decolou.
— Infelizmente, estava chovendo na hora, sofri uma aquaplanagem e bati. Estava fora do meu controle naquele momento. Olhando agora, eu deveria ter voltado aos boxes quando a chuva apertou. Fica o aprendizado; tenho certeza de que usarei essa experiência pelo resto da minha carreira. Por sorte, aterrissei no feno e não atingi a barreira, então meu corpo está totalmente bem — disse Browning.
O piloto reserva encerrou o período de testes na quinta colocação. Ele precisa manter o condicionamento físico e o ritmo de pista, caso os titulares da Williams, Carlos Sainz e Alexander Albon, precisem de substituição ao longo da temporada.
Calendário Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
