Piloto da Willians bate forte e capota carro da Fórmula 1; veja o vídeo

O piloto Luke Browning, reserva da Williams na Fórmula 1 em 2026, sofreu um forte acidente durante os testes da Super Fórmula, tradicional campeonato japonês de monopostos. O jovem de 24 anos derrapou e capotou o carro após sair do traçado da pista. Confira o vídeo:

Apesar do forte impacto, o piloto inglês não sofreu ferimentos e o carro não teve danos estruturais graves. Após o ocorrido, Luke explicou que o veículo perdeu contato com o solo e decolou.

— Infelizmente, estava chovendo na hora, sofri uma aquaplanagem e bati. Estava fora do meu controle naquele momento. Olhando agora, eu deveria ter voltado aos boxes quando a chuva apertou. Fica o aprendizado; tenho certeza de que usarei essa experiência pelo resto da minha carreira. Por sorte, aterrissei no feno e não atingi a barreira, então meu corpo está totalmente bem — disse Browning.

O piloto reserva encerrou o período de testes na quinta colocação. Ele precisa manter o condicionamento físico e o ritmo de pista, caso os titulares da Williams, Carlos Sainz e Alexander Albon, precisem de substituição ao longo da temporada.

Luke Browning e <strong>Carlos Sainz</strong> conversam no pole da Williams na Fórmula 1 (Foto: Reprodução Instagram)

