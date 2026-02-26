menu hamburguer
Piloto da Willians bate forte e capota carro da Fórmula 1; veja o vídeo

O piloto dirigia na chuva e acabou perdendo o controle

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/02/2026
10:56
Luke Browning e Alonso conversam no pole da Williams na F1 (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraLuke Browning e Alonso conversam no pole da Williams na F1 (Foto: Reprodução Instagram)
O piloto Luke Browning, reserva da Williams na Fórmula 1 em 2026, sofreu um forte acidente durante os testes da Super Fórmula, tradicional campeonato japonês de monopostos. O jovem de 24 anos derrapou e capotou o carro após sair do traçado da pista. Confira o vídeo:

Apesar do forte impacto, o piloto inglês não sofreu ferimentos e o carro não teve danos estruturais graves. Após o ocorrido, Luke explicou que o veículo perdeu contato com o solo e decolou.

— Infelizmente, estava chovendo na hora, sofri uma aquaplanagem e bati. Estava fora do meu controle naquele momento. Olhando agora, eu deveria ter voltado aos boxes quando a chuva apertou. Fica o aprendizado; tenho certeza de que usarei essa experiência pelo resto da minha carreira. Por sorte, aterrissei no feno e não atingi a barreira, então meu corpo está totalmente bem — disse Browning.

O piloto reserva encerrou o período de testes na quinta colocação. Ele precisa manter o condicionamento físico e o ritmo de pista, caso os titulares da Williams, Carlos Sainz e Alexander Albon, precisem de substituição ao longo da temporada.

Calendário Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

