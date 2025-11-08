Acidente de Bortoleto na corrida sprint do GP do Brasil na F1 preocupa web: 'Vontade de chorar'
Piloto brasileiro se chocou contra a parede no S do Senna
Na reta final da corrida sprint do GP do Brasil na F1 2025, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu um acidente durante a curva conhecida como S do Senna. Após a pancada, os internautas demonstraram preocupação com o estado de saúde do piloto.
Durante a última volta, Bortoleto perdeu o controle do veículo e foi jogado para fora da pista. O impacto foi forte e deixou o carro do piloto completamente destruído. Pelos danos causados, fica a dúvida sobre a participação do brasileiro na prova de classificação, que acontece neste domingo (9).
Após o impacto, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Impressionados com a batida, os internautas desejaram forças ao piloto. Confira abaixo.
Tradução: Acidente terrível em Bortoleto!!! O volante dele quebrou! Meu Deus!
Tradução: Sinto muito por Bortoleto, alguém por favor dê uma olhada, quero saber como ele está.
Tradução: O acidente do Bortoleto foi horrível, é realmente incrível que ele tenha saído ileso.
Após o acidente impactante, Gabriel Bortoleto saiu ileso e afirmou que estava bem, apesar dos sérios danos causados em sua Sauber. Terminadas as 24 voltas no GP de Interlagos, o britânico Lando Norris venceu a corrida sprint neste sábado (8).
Bortoleto bate e Norris vence, veja como foi a corrida do GP do Brasil de F1
Texto por: Andressa Simões
O começo da corrida, com Lando Norris largando na pole, foi conturbado. Logo no início, a primeira bandeira amarela teve que ser levantada, já que Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson. A situação foi resolvida em pouco tempo, mas não durou muito: na Curva do Sol, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Franco Colapinto bateram nos muros. Para liberar a pista e consertar as barreiras, foi instaurada a bandeira vermelha, pausando a sessão na oitava volta. Piastri, segundo colocado do Mundial de Pilotos, e Colapinto tiveram que abandonar a corrida.
No retorno da sessão, Lando Norris novamente largou bem e se distanciou de Kimi Antonelli, segundo colocado. Nas últimas voltas, o piloto tentou se aproximar do atual número 1 do campeonato, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. Com isso, Norris foi o líder da prova, seguido por Antonelli e George Russell.
Na 24ª e última volta da corrida sprint da F1, Gabriel Bortoleto bateu forte, no S do Senna, ativando a bandeira amarela. No momento, o brasileiro ocupava o 11º lugar. A situação do carro e do piloto deixa dúvidas quanto a sua participação na classificatória.
