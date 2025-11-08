GP do Brasil: Lando Norris vence sprint, e Bortoleto bate forte
Piloto da McLaren se distancia de Piastri no campeonato
Em uma corrida recheada de acidentes, Lando Norris venceu a corrida sprint do GP do Brasil de F-1, neste sábado (8). O britânico liderou de ponta a ponta e conquistou um importante resultado na briga pelo título do Mundial de pilotos, já que Oscar Piastri bateu logo no início, e acabou fora da zona de pontuação. Kimi Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes, foram segundo e terceiro colocados, respectivamente. ➡️Veja volta a volta da corrida sprint
A torcida brasileira, que lotou o autódromo de Interlagos, levou um susto na última volta. Gabriel Bortoleto buscava a décima posição, mas acabou sofrendo um acidente grave. O piloto deixou a pista dizendo que estava bem, mas sua Sauber estava destruída e há dúvida se ele terá condições de participar o qualy para a corrida principal.
Lando Norris ganhou oito pontos e se afastou de seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, no Mundial de Pilotos. O britânico chegou a 365 pontos, contra 356 do australiano, que se chocou com os muros na sexta volta da sprint e abandonou a corrida.
Como foi a corrida do GP do Brasil de F1?
O começo da corrida, com Lando Norris largando na pole, foi conturbado. Logo no início, a primeira bandeira amarela teve que ser levantada, já que Oliver Bearman rodou após incidente com Liam Lawson. A situação foi resolvida em pouco tempo, mas logo teve outro acidente: na Curva do Sol, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Franco Colapinto bateram nos muros. Para liberar a pista e consertar as barreiras, foi instaurada a bandeira vermelha, pausando a sessão na oitava volta. Piastri, segundo colocado do Mundial de Pilotos, e Colapinto tiveram que abandonar a corrida.
No retorno da sessão, Lando Norris novamente largou bem e se distanciou de Kimi Antonelli, segundo colocado. Nas últimas voltas, o piloto tentou se aproximar do atual número 1 do campeonato, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. Com isso, Norris venceu a prova, seguido por Antonelli e George Russell.
Na 24ª e última volta, Gabriel Bortoleto bateu forte, no S do Senna, ativando a bandeira amarela. No momento, o brasileiro ocupava o 11º lugar. A situação do carro e do piloto deixa dúvidas quanto a sua participação na classificatória.
