Veja a lista com todos os campeões da Fórmula 1
Lando Norris se tornou o 35º campeão da categoria
- Matéria
- Mais Notícias
Disputada pela primeira vez em 1950, a Fórmula 1 conheceu, neste domingo, seu 35º campeão, o britânico Lando Norris, de 26 anos. O piloto da McLaren impediu o pentacampeonato do holandês Max Verstappen, que acabou vencendo o GP de Abu Dhabi, mas terminou em segundo na temporada, por apenas dois pontos de diferença.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Veja imagens do título do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futsal
Abaixo, a classificação final da temporada da Fórmula 1:
Desde 2008 que a McLaren não vencia o Mundial, e Norris é o oitavo piloto da escuderia a conquistar o título:
Dois brasileiros, Ayrton Senna (em 1988, 1990 e 1991) e Emerson Fittiplaldi (1974) estão no hall dos campeões pela McLaren.
No vídeo abaixo, imagens da trajetória de Norris, que começou no automobilismo no kart:
Ao todo, o campeão venceu sete GP's em 2025, um a menos que Verstappen: Austrália, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, México e Brasil.
Lista com todos os campeões da Fórmula 1
2025 - Lando Norris - McLaren
2024 – Max Verstappen – Red Bull
2023 – Max Verstappen – Red Bull
2022 – Max Verstappen – Red Bull
2021 – Max Verstappen – Red Bull
2020 – Lewis Hamilton – Mercedes
2019 – Lewis Hamilton – Mercedes
2018 – Lewis Hamilton – Mercedes
2017 – Lewis Hamilton – Mercedes
2016 – Nico Rosberg – Mercedes
2015 – Lewis Hamilton – Mercedes
2014 – Lewis Hamilton – Mercedes
2013 – Sebastian Vettel – Red Bull
2012 – Sebastian Vettel – Red Bull
2011 – Sebastian Vettel – Red Bull
2010 – Sebastian Vettel – Red Bull
2009 – Jenson Button – Brawn
2008 – Lewis Hamilton – McLaren
2007 – Kimi Räikkönen – Ferrari
2006 – Fernando Alonso – Renault
2005 – Fernando Alonso – Renault
2004 – Michael Schumacher – Ferrari
2003 – Michael Schumacher – Ferrari
2002 – Michael Schumacher – Ferrari
2001 – Michael Schumacher – Ferrari
2000 – Michael Schumacher – Ferrari
1999 – Mika Häkkinen – McLaren
1998 – Mika Häkkinen – McLaren
1997 – Jacques Villeneuve – Williams
1996 – Damon Hill – Williams
1995 – Michael Schumacher – Benetton
1994 – Michael Schumacher – Benetton
1993 – Alain Prost – Williams
1992 – Nigel Mansell – Williams
1991 – Ayrton Senna – McLaren
1990 – Ayrton Senna – McLaren
1989 – Alain Prost – McLaren
1988 – Ayrton Senna – McLaren
1987 – Nelson Piquet – Williams
1986 – Alain Prost – McLaren
1985 – Alain Prost – McLaren
1984 – Niki Lauda – McLaren
1983 – Nelson Piquet – Brabham
1982 – Keke Rosberg – Williams
1981 – Nelson Piquet – Brabham
1980 – Alan Jones – Williams
1979 – Jody Scheckter – Ferrari
1978 – Mario Andretti – Team Lotus
1977 – Niki Lauda – Ferrari
1976 – James Hunt – McLaren
1975 – Niki Lauda – Ferrari
1974 – Emerson Fittipaldi – McLaren
1973 – Jackie Stewart – Tyrrell
1972 – Emerson Fittipaldi – Team Lotus
1971 – Jackie Stewart – Tyrrell
1970 – Jochen Rindt – Team Lotus
1969 – Jackie Stewart – Matra
1968 – Graham Hill – Team Lotus
1967 – Denny Hulme – Brabham
1966 – Jack Brabham – Brabham
1965 – Jim Clark – Team Lotus
1964 – John Surtees – Ferrari
1963 – Jim Clark – Team Lotus
1962 – Graham Hill – BRM
1961 – Phil Hill – Ferrari
1960 – Jack Brabham – Cooper-Climax
1959 – Jack Brabham – Cooper-Climax
1958 – Mike Hawthorn – Ferrari
1957 – Juan Manuel Fangio – Maserati
1956 – Juan Manuel Fangio – Ferrari
1955 – Juan Manuel Fangio – Mercedes
1954 – Juan Manuel Fangio – Mercedes
1953 – Alberto Ascari – Ferrari
1952 – Alberto Ascari – Ferrari
1951 – Juan Manuel Fangio – Alfa Romeo
1950 – Nino Farina – Alfa Romeo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias