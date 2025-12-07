O que têm em comum Ronaldinho Gaúcho, o tenista italiano Jannik Sinner, os atores Ana de Armas, Terry Crews e Jason Statham e o rapper Will.I.Am? Todos, neste domingo, prestigiaram, em Abu Dhabi, a etapa final da temporada de Fórmula 1, que teve como campeão o britânico Lando Norris.

Como dá pra ver nas imagens abaixo, Ronaldinho Gaúcho - teve a companhia do irmão, Assis - foi bastante tietado nos bastidores do GP:



No vídeo abaixo, Sinner, número 2 do mundo e campeão do ATP Finals, há três semanas, circula pelos bastidores da prova:

Antes do GP, a atriz cubana Ana de Armas se mostrou animada em testemunhar o encerramento da temporada da principal categoria do automobilismo mundial:



Já no vídeo abaixo, toda a simpatia do ator Terry Crews em um dos camarotes do GP em Abu Dhabi:

Desfile de celebridades na Fórmula 1

Abaixo, mais um pouco do desfile de celebridades em Abu Dhabi:







Conheça Lando Norris

O título inédito de Norris interrompeu a hegemonia do holandês Max Verstappen na Fórmula 1. Aos 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1.

Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.

