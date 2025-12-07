Conheça Norris, piloto que quebrou a hegemonia de Verstappen na F1

Após quatro anos sob domínio de Max Verstappen, a Fórmula 1 (F1) tem um novo campeão. O britânico Lando Norris conquistou o título de pilotos neste domingo (7) durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. Com 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1. O Lance! te mostra os principais momentos da carreira do novo campeão da categoria.

Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.

A carreira de Norris

Lando Norris nasceu em 13 de novembro de 1999, na cidade de Bristol, no Sudoeste da Inglaterra. Filho do empresário Adam Norris e de Cisca Wauman, o piloto começou a sua trajetória no automobilismo quando tinha 7 anos. Conquistou o seu primeiro mundial aos 14 anos, vencendo o CIK-FIA daquele ano e chamando a atenção do cenário internacional.

No ano seguinte ao mundial, o piloto começou a transição para os monopostos, carros que são do mesmo estilo de um F1. Ele fez a sua estreia no MSA Formula, equivalente à Fórmula 4 Europeia, pela equipe Carlin, na qual seguiu até o fim de sua carreira de base. Ele conquistou o título da competição. Depois, vieram os títulos na Toyota Racing Series, Eurocup Formula Renault 2.0 e Fórmula Renault 2.0 NEC.

Em 2017, dominou a Fórmula 3 europeia e chegou à Fórmula 2 em 2018, principal degrau antes da F1. Na categoria de base, disputou com nomes conhecidos, como George Russell e Alex Albon. Na categoria, ele venceu na primeira etapa, mas foi sendo superado por Russell. No fim, ficou com o vice-campeonato.

Lando Norris na Fórmula 2 (Foto: Reprodução / F2)

Jornada de Norris na McLaren

A trajetória de Lando Norris na base logo chamou atenção das grandes do automobilismo mundial. Ainda na Fórmula 2, participou de algumas sessões de treinos livres pela McLaren e, em 2018, foi anunciado piloto da equipe para o ano seguinte, substituindo Stoffel Vandoorne.

Na temporada, ele dividiu o assento da equipe com Carlos Sainz, parceria mantida até 2020, quando o companheiro foi para a Ferrari. Na estreia, teve como melhor posição um sexto lugar, mas também somou quatro abandonos. Ele foi 11º no campeonato de pilotos, enquanto a McLaren foi quarta entre os construtores.

A McLaren, aliás, era bem diferente da atual. A equipe se recuperava de uma parceria tenebrosa com a Honda, mas começou a rumar para voltar a ser uma das maiores forças da F1.

O seu primeiro pódio na categoria veio no ano seguinte a estreia. Foi no GP da Áustria de 2020. Norris era o quarto lugar e Lewis Hamilton havia levado uma punição de cinco segundos. Para tomar o pódio do então hexacampeão, Norris precisava melhorar o seu tempo. Dito e feito.

Lando Norris em seu primeiro pódio na F1 (Foto: Reprodução / F1TV)

O primeiro "quase" na F1

Em 2021, Norris teve uma remontada em sua carreira. Conquistando três pódios, o seu ponto mais alto da temporada foi a pole position conquistada na Rússia, a primeira das 19 de sua carreira. Na corrida, liderou boa parte dela, mas o final foi impiedoso.

Começou a chover e a equipe chamou Norris para colocar os pneus mais fortes para a chuva. O piloto, entretanto, preferiu manter os seus intermediários. Com a chuva aumentando, o autódromo de Sochi virou uma pista de esqui para o britânico. Ele patinou, perdeu a liderança faltando duas voltas para o fim e terminou em sétimo.

Lando Norris escorrega no GP da Rússia de 2021 (Foto: Reprodução / F1TV)

Na F1, tudo tem a sua primeira vez. Mas não foi fácil para ele perder uma vitória praticamente garantida por um erro evitável. Naquele ano, ele foi sexto no campeonato de pilotos. Entre 2022 e 2023, o piloto ficou mais apagado na categoria. Ainda assim, fez um trabalho mediano. Em 2022 foi sétimo na disputa de pilotos. Já em 2023, conquistou a sexta posição.

A primeira vitória na F1

Depois desse período apagado, em 2024 Norris ressurge entre os principais pilotos. Inclusive, conquistou a sua primeira vitória naquele ano, no GP de Miami, com direito a vantagem sobre Max Verstappen. Na temporada, o inglês foi vice-campeão, ficando atrás somente de Verstappen. Já a McLaren dava claros sinais de sua melhora, conquistando o título de equipes.

Primeira vitória de Norris na F1 foi no GP de Miami de 2024 (Foto: Reprodução / F1TV)

Do vice em 2024, agora Norris é o campeão da Fórmula 1. O triunfo veio após um começo de temporada ruim, mas com uma ótima campanha no pós-férias. Nesta temporada, foram sete vitórias, sete pole positions e 18 pódios. O título veio com os 423 pontos do inglês, na etapa final.