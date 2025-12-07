Palmeiras parabeniza torcedor Lando Norris por título da F1

O Palmeiras parabenizou Lando Norris pelo título conquistado no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 (F1) neste domingo (7). O piloto é declarado palmeirense e já acompanhou partidas do Verdão em algumas ocasiões. Nas redes sociais, o Alviverde comemorou o troféu do piloto da McLaren:

— Parabéns pelo título da F1 2025, Lando! 🏆💚 — disse a postagem do clube.

Em 2021, o britânico acompanhou uma goleada do Verdão por 4 a 0 contra o Atlético-GO, em um dos camarotes do estádio, e brincou com uma coincidência no placar. Desde seu início na Fórmula 1, o piloto leva o número 4 estampado em seu carro e declarou em suas redes sociais que o resultado não era coincidência.

Lando Norris marcou presença no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

— Vitória por 4 a 0 ontem à noite. Eu sou o número quatro. Isso não foi uma coincidência, Palmeiras — escreveu Norris.

No ano seguinte, o piloto voltou ao Allianz Parque e recebeu das mãos da presidente Leila Pereira uma camisa personalizada do Palmeiras. Este ano, Norris não compareceu a uma partida oficial do Verdão, mas também foi presenteado com um manto alviverde quando chegou ao Brasil.

Lando Norris é campeão da F1

Após quatro anos sob domínio de Max Verstappen, a Fórmula 1 (F1) tem um novo campeão. O britânico Lando Norris conquistou o título de pilotos neste domingo (7) durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. Com 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1.

Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.