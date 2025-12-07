Os momentos que decidiram o título de Lando Norris na F1

Neste domingo (7), Lando Norris se tornou o novo campeão da Fórmula 1 (F1) no GP de Abu Dhabi. Entretanto, o caminho do piloto para a conquista não foi fácil. Começando acima do companheiro nas primeiras corridas, decaiu e passou a ter desvantagem. Entretanto, renasceu no pós-férias e se colocou na disputa do campeonato.

Foram somente dois pontos que separaram Norris de Max Verstappen, vice-campeão. A jornada dele na temporada foi marcada por altos e baixos, fazendo com que muitos acreditassem que o título não se tornaria uma realidade. Entretanto, a baixa do colega de equipe abriu caminho para Norris, que também evoluiu.

Na carreira, o piloto com 16 pole postions perdeu nove delas em largadas. Duas dessas foram em 2025. Por isso, o título mostra que Norris é um talento que precisou superar as sequências de "amareladas" que teve em seis anos.

O que fez Lando Norris ser campeão da F1?

O início da temporada contou com brilho do britânico. A equipe manteve o bom desempenho que tirou o título de construtores da Red Bull no ano anterior e Norris chegou na Austrália, primeira etapa de 2024, emplacando uma pole e uma vitória. Depois disso, ficou algumas corridas sem vencer. Piastri fez a virada sobre o companheiro de equipe no campeonato no GP da Arábia Saudita, quinta etapa.

Desde então, Norris entrou num momento difícil, sem conquistar vitórias ou pole positions, mas quase sempre figurando nos pódios. Ele só voltou a vencer no GP de Mônaco, uma corrida disciplinada e estratégica da McLaren. Após a etapa, Norris ficou três pontos atrás de Piastri, mas aumentou para 20 a vantagem sobre Verstappen.

Na Bélgica, o piloto perdeu uma pole position. Ele havia se classificado em primeiro, mas não soube controlar o comboio no safety car, perdendo a liderança para Oscar Piastri. Na Holanda, retorno das férias da F1, Norris teve um abandono por um problema no carro e a vantagem de Piastri no campeonato passou a ser de 34 pontos.

A virada de chave de Norris veio mesmo no México. Terminando na primeira posição, Norris contou com um ruim quinto lugar de Piastri. Aliás, enquanto na primeira parte da temporada a fase ruim de Norris ainda envolvia estar presente nos pódios, Piastri teve uma má fase de figurante, sumindo do top-3 e até do top-5.

Foi justamente no México que Norris passou a ser líder do campeonato, com um ponto de vantagem, e não saiu mais dali. No Brasil, o britânico teve o seu momento mais importante: ele venceu a corrida sprint e a principal, enquanto Piastri, seu rival direto, abandonou as duas sessões.

Nas etapas seguintes, Norris manteve um desempenho sólido. Foi prejudicado por conta da desclassificação da McLaren em Las Vegas, mas nada que o abalasse tanto. No Catar, o companheiro de equipe ressurgiu, mas já era tarde. No fim, em Abu Dhabi, contou com uma boa estratégia da equipe para manter o terceiro lugar, posição necessária para ser campeão.