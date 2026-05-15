Depois das férias forçadas no último mês, a expectativa era alta para o retorno da Fórmula 1, que enfim aconteceu no início de maio. A categoria, porém, entrou novamente em uma espécie de "recesso" por duas semanas após o GP de Miami. Agora, os fãs voltaram a se perguntar quando será a próxima etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A elite do automobilismo mundial ficou parada em abril. As etapas marcadas para este mês – do Bahrein e da Arábia Saudita – foram canceladas por conta da guerra no Oriente Médio. Já no período sabático, novas regras foram discutidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e entraram em prática em Miami.

Mas, afinal, quando será a próxima etapa da F1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

continua após a publicidade

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 100 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 80. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 63 pontos. Veja a lista completa aqui.

Quais são os horários do GP do Canadá?

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)

Lando Norris e Charles Leclerc no GP do Canadá pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da China

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.