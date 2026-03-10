Lando Norris elege o melhor carro da F1 2026: 'Claramente'
Piloto da McLaren avaliou as equipes do grid
No GP da Austrália, etapa de abertura da atual temporada da Fórmula 1, a escuderia dominante foi a Mercedes, com George Russel líder, e Kimi Antonelli, vice. No entanto, ao avaliar as equipes do grid, Lando Norris foi direto ao afirmar que é a Ferrari a que tem o melhor carro.
Os pilotos da escuderia italiana foram os terceiro e quarto colocados em Melbourne, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. E, na visão de Lando Norris, que terminou na quinta posição, o SF-26, monoposto da Ferrari, está muito a frente dos outros.
— Acho que a Ferrari, pelo que vemos, claramente tem o melhor carro. As velocidades nas curvas deles são inacreditáveis.
Nesse cenário, ele acredita que ainda há muito trabalho a ser feito para que a atual campeã Mclaren, sua equipe, chegue aos pés da rival italiana.
— Acho que a corrida mostrou muito mais do ponto de vista do carro que estamos muito longe, tipo muito, muito longe, e temos muito trabalho a fazer. Melhorar o carro não é algo que vai acontecer da noite para o dia ou em uma ou duas semanas.
Norris compara McLaren com Red Bull
Em Melbourne, Lando Norris travou uma disputa com Max Verstappen pela quinta colocação. O britânico terminou na frente, mas, mesmo assim, considera que o carro da Red Bull é superior ao da McLaren.
— Acho que ficou bem claro que a Red Bull era muito mais rápida, só pelo fato de Max ter vindo do último lugar e quase nos superou.
O próximo compromisso dos pilotos é o Grande Prêmio da China, neste fim de semana - 13 a 15 de março. No Circuito Internacional de Xangai, os pilotos terão apenas um treino livre, já que a etapa contará com corrida sprint.
