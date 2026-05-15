Pacotão da Mercedes promete abrir vantagem sobre rivais na F1

A Mercedes se destaca como uma das principais forças na temporada de 2026 da Fórmula 1. Embora registre quatro vitórias em quatro corridas disputadas, a equipe busca se isolar ainda mais na liderança do campeonato a partir do Grande Prêmio do Canadá. A quinta etapa do calendário acontecerá no penúltimo fim de semana de maio, entre os dias 22 e 24.

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Os troféus conquistados, até o momento, foram majoritariamente de Kimi Antonelli, com as vitórias nos GPs da China, do Japão e de Miami. Ainda assim, os problemas enfrentados pelo italiano nas largadas e, nas últimas corridas, por George Russell – que o tiraram do pódio – preocuparam a Mercedes. Com isso, foram preparadas atualizações já para a corrida em Montreal.

A expectativa da equipe é que o pacote de mudanças renda menos 0,3 segundos a cada volta para a dupla de pilotos. Além disso, uma melhora na hora da largada também é esperada. O jovem italiano, inclusive, é o quarto do grid em relação ao número de posições perdidas após o apagar das luzes, com 12.

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Entenda as mudanças da Mercedes

Para a etapa no Canadá, a Mercedes focou em resolver os dois principais problemas enfrentados neste início de temporada. O primeiro é o excesso de peso, que deve ser solucionado com a nova, e mais leve, caixa de câmbio. Com isso, a equipe espera também melhorar o equilíbrio do carro por meio de uma utilização mais eficiente do lastro.

O segundo, como já mencionado, são as largadas. Nesse aspecto, a Mercedes busca minimizar os efeitos do turbocompressor de maior dimensão nas saídas, já que essa configuração pode tornar a entrega de potência menos imediata nos primeiros metros da corrida.

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Além das mudanças mecânicas, o W17 receberá atualizações aerodinâmicas em diferentes áreas do carro. A Mercedes revisou elementos da região dianteira e da parte inferior do monoposto em busca de um comportamento mais eficiente do fluxo de ar.

Kimi Antonelli, da Mercedes, em ação na Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram)

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