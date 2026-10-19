Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1

A etapa em Austin acontece entre os dias 23 e 25 de outubro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 09:52
Atualizado há 11 minutos
Favorite o Lance! no Google
Corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: ohn Locher / POOL / AFP)
Corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: ohn Locher / POOL / AFP)

A Fórmula 1 parte para mais uma "maratona" após uma semana de intervalo. No próximo fim de semana, entre os dias 23 e 25 de outubro, os pilotos entram em ação no Grande Prêmio dos Estados Unidos – a primeira de três etapas consecutivas. A corrida principal da 18ª etapa de 2026 está marcada para o fim da tarde de domingo (25).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A etapa será disputada no Circuito das Américas (COTA), em Austin, capital do Texas. O traçado norte-americano mistura diferentes elevações, com retas longas e curvas rápidas – características que, diferente de Singapura, favorecem as ultrapassagens. Essa etapa é a segunda de três que acontecem nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O Grande Prêmio dos Estados Unidos terá uma programação "diferente" da habitual na Fórmula 1. A principal novidade será a realização da corrida no fim de tarde, enquanto as atividades de pista começarão logo após o almoço no Brasil. A mudança acontece por causa da diferença de fuso horário, que é de 2 ou 3 horas atrás do Horário de Brasília (dependendo de regras locais de horário de verão).

E os horários do GP dos Estados?

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

O último a subir ao topo do pódio em Baku foi Max Verstappen, da Red Bull, na temporada do ano passado. O Mundial de Pilotos, porém, é liderado por Kimi Antonelli com larga vantagem – primeiro italiano a vencer uma prova da categoria desde 2006. Inclusive, a fase do piloto da Mercedes é tão boa que ele pode confirmar o título mundial já em Austin.

continua após a publicidade
Carlos Sainz em ação no GP do Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Carlos Sainz em ação no GP do Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Piloto jovem, boné roxo com logo da Mercedes, macacão prateado com emblemas da equipe, segura garrafa verde.

Fórmula 1

Fórmula 1: Antonelli pode ser campeão já no GP dos Estados Unidos

Há 1 dia
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027

Fórmula 1

Chefe da Haas revela motivo por trás da escolha de Rafael Câmara

Há 2 dias
Dino Beganovic, piloto Ferrari na F1, sorrindo no corredor com macacão branco e logos da equipe.

Fórmula 1

Ferrari anuncia piloto para a temporada 2027 da Fórmula 1

Há 2 dias
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027

Fórmula 1

Dupla na Haas, Rafa Câmara e Bearman 'miram' vaga de Hamilton na Ferrari

Há 2 dias
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Com Câmara e Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

Há 3 dias
O piloto brasileiro de Fórmula 1, Rafael Câmara, sentado ao lado do chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu

Fórmula 1

Número de Rafa Câmara na F1 2027 foi influenciado por Bortoleto; entenda

Há 3 dias
Mais LANCE!
Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Análise: o que esperar de Rafa Câmara ao lado da Haas na F1 em 2027

Lewis Hamilton surfando na pausa da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Lewis Hamilton)

Vídeo: Hamilton surfa em Bali durante pausa da Fórmula 1

Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2

Rafa Câmara conquista feito inédito antes mesmo de estrear na F1

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Ao lado de Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara chega como 34º piloto brasileiro da F1

Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2

Web enlouquece com chegada de novo brasileiro na Fórmula 1: 'Teremos'

Rafael Câmara venceu uma das etapas do GP de Baku da F2

Fim da novela! Rafa Câmara fecha com a Haas e será o novo brasileiro da F1 em 2027

Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Colapinto pede fim de ataques de torcedores argentinos: 'Não ajudam meu futuro'

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

GP dos EUA e os cenários para Kimi Antonelli ser campeão da F1 2026

Gabriel Bortoleto recebe prêmio da FIA de Max Verstappen, tetracampeão da F1

Gabriel Bortoleto recebeu prêmio da FIA na última vez que a F1 foi à África

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

F1 anuncia retorno da África ao circuito após 37 anos

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Haas e Ferrari fecham acordo para levar Rafa Câmara à F1, diz site

Carlos Sainz em ação no GP do Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Estados Unidos recebem próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Hamilton passa mal após GP de Singapura e recebe atendimento

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Singapura de 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Max Verstappen iguala marca de Lewis Hamilton desde estreia na F1