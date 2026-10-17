Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano da Mercedes, está próximo de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Com 102 pontos de vantagem sobre George Russell, seu companheiro de equipe, Antonelli pode garantir o campeonato já no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que será realizado entre os dias 23 e 25 de outubro em Austin, no Texas.

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Para assegurar o título antecipadamente, o italiano precisa ampliar a diferença para pelo menos 125 pontos sobre Russell ao final da prova. Na prática, uma vitória em Austin, aliada a um nono lugar (ou pior) de Russell, garante a taça. Além de seu parceiro de garagem, outros pilotos ainda mantêm chances matemáticas, como Lewis Hamilton (111 pontos atrás do líder) e Max Verstappen, da Red Bull/Ford (119 pontos atrás). Caso Antonelli vença, Hamilton precisará terminar em quinto lugar ou pior para que o título seja confirmado, enquanto a vitória do italiano elimina automaticamente Verstappen da disputa.

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Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren/Mercedes, também seguem na briga teórica, mas perderão qualquer chance se forem superados por Antonelli no GP americano, independentemente da posição final. Vale destacar que o cenário político internacional pode impactar a decisão: o risco de cancelamento das etapas do Catar e de Abu Dhabi, em decorrência dos conflitos no Oriente Médio, pode antecipar a definição. Caso essas corridas sejam retiradas do calendário sem substitutos, Antonelli se tornará campeão automaticamente, já que restariam apenas quatro etapas e sua vantagem atual se tornaria inalcançável.

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Há ainda a possibilidade de o circuito de Ímola, na Itália, substituir uma das provas ameaçadas. Nesse caso, a configuração do campeonato passaria a contar com cinco etapas antes e quatro depois do GP dos Estados Unidos. Sob essa perspectiva, Antonelli precisaria sair de Austin com mais de 100 pontos de vantagem para sacramentar a conquista, podendo até terminar uma posição atrás de Russell, desde que ambos fiquem entre o quarto e o décimo lugares. Para que o título se confirme nessa combinação, o italiano também não poderia perder mais de 11 pontos para Hamilton, e Verstappen não poderia vencer a prova.

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Andrea Kimi Antonelli em entrevista (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

F1 planeja GP inédito em Ruanda na próxima década

Paralelamente aos rumos do campeonato, a Fórmula 1 planeja expandir seu calendário com uma etapa inédita em Ruanda no início da década de 2030, marcando o retorno da categoria ao continente africano. O projeto prevê a construção de um circuito permanente próximo à capital Kigali, em um acordo de dez anos integrado a um plano de desenvolvimento comercial e turístico.

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O próximo compromisso de Antonelli na pista será o Grande Prêmio dos Estados Unidos, entre 23 e 25 de outubro, em que o jovem piloto terá a primeira oportunidade real de fechar o campeonato mundial.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.