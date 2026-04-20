Ayrton Senna é assunto recorrente quando o tema é Kimi Antonelli, seja pela idolatria do jovem da Mercedes ou por comparações entre os pilotos. Para Toto Wolff, portanto, esse paralelo pode ser perigoso para o italiano, principalmente neste início de carreira na Fórmula 1. O chefe de equipe avaliou ainda a pressão intensa sofrida pelo piloto em seu país.

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Em sua segunda temporada, Antonelli se destaca ao atingir a marca de mais jovem líder na história da F1 após duas vitórias nos GPs da China e do Japão. A chegada do italiano à elite do automobilismo, no entanto, foi marcada por grandes críticas à Mercedes, que era acusada de acelerar o processo de desenvolvimento do piloto de 19 anos.

A clara evolução de Kimi fez com que os resultados chegassem e, com isso, a expectativa sobre seu futuro está cada vez mais alta. Inclusive, segundo Wolff, a grande pressão é algo que os fãs precisam aprender a controlar. Entre os elogios, destaca-se a comparação com o tricampeão mundial Ayrton Senna.

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— Há muita pressão sobre ele na Itália; já ouvi comparações sem sentido com Senna. Ele está evoluindo como esperávamos, mas é hora de diminuir as expectativas, não aumentá-las irracionalmente. Tentamos ser honestos com ele, dizendo-lhe quando as coisas estão indo bem, mas também ajudando-o a entender os erros quando as coisas vão mal. Ele está lidando muito bem com a pressão. No geral, tudo está se encaixando como esperado — disse Toto Wolff.

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Momento de ouro de Antonelli na F1

Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como também assumiu a liderança do Mundial pela primeira vez na carreira. O triunfo vai além da tabela de pontos: o italiano tirou de Lewis Hamilton – a quem substituiu na Mercedes – o posto de piloto mais jovem da história a liderar a Fórmula 1, com apenas 19 anos, sete meses e quatro dias.

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Até o momento, Antonelli soma 72 pontos. Na sequência, vêm três nomes mais experientes. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar, com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc é o terceiro, com 49 pontos, enquanto Lewis Hamilton ocupa a quarta posição, com 41.

Kimi Antonelli venceu GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

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