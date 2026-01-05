menu hamburguer
Lance! Biz

McLaren de Norris e Piastri pagará 'IPVA' milionário na F1. Entenda

Lando terá a taxa mais cara da temporada

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/01/2026
10:42
Max Verstappen é o vencedor do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Max Verstappen na Fórmula 1 (Foto: Jim Watson / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma nova temporada da Fórmula 1 se inicia e, para as escuderias, é hora de abrir os cofres. A manutenção da autorização para seus pilotos competirem em 2026 exige um desembolso significativo com a chamada Superlicença da FIA.

Taxas por pontos

O sucesso nas pistas tem um preço bem definido. As equipes pagam uma taxa base de 11.842 euros (cerca de R$ 75.092), acrescida de € 2.392 (aproximadamente R$ 15.168) por ponto conquistado no campeonato anterior. Vale ressaltar que esse valor não entra no limite orçamentário da F1.

Com 423 pontos somados, Lando Norris será o piloto que terá a licença mais cara da temporada 2026, exigindo da McLaren um pagamento de 1.023.507 euros (cerca de R$ 6.490.225). Embora o valor seja astronômico, ele ainda fica abaixo do valor pago por Max Verstappen em 2025, que ultrapassou 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8.243.513), sendo o responsável pelo maior custo nas últimas quatro temporadas.

Valores pagos em 2026 (aproximadamente):

  1. Lando Norris: 1.023.658 (euros) → R$ 6.491.183
  2. Max Verstappen: 1.018.874 (euros) → R$ 6.460.847
  3. Oscar Piastri: 999.562 (euros) → R$ 6.338.386
  4. George Russell: 774.890 (euros) → R$ 4.913.704
  5. Charles Leclerc: 590.706 (euros) → R$ 3.745.763
  6. Lewis Hamilton: 384.994 (euros) → R$ 2.441.310
  7. Kimi Antonelli: 370.642 (euros) → R$ 2.350.301
  8. Alex Albon: 184.458 (euros) → R$ 1.169.678
  9. Carlos Sainz: 169.930 (euros) → R$ 1.077.554
  10. Fernando Alonso: 145.794 (euros) → R$ 924.503
  11. Nico Hülkenberg / Isack Hadjar: 133.834 (euros) → R$ 848.663
  12. Oliver Bearman: 109.914 (euros) → R$ 696.982
  13. Esteban Ocon/Liam Lawson: 102.738 (euros) → R$ 651.478
  14. Lance Stroll: 90.778 (euros) → R$ 575.638
  15. Pierre Gasly: 64.466 (euros) → R$ 408.789
  16. Gabriel Bortoleto: 57.290 (euros) → R$ 363.285
  17. Franco Colapinto / Arvid Lindblad / Valtteri Bottas / Sergio Pérez: 11.842 (euros) → R$ 75.092
Max Verstappen durante a corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Max Verstappen durante a corrida do GP dos EUA de F1 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Calendário da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

