McLaren de Norris e Piastri pagará 'IPVA' milionário na F1. Entenda

Uma nova temporada da Fórmula 1 se inicia e, para as escuderias, é hora de abrir os cofres. A manutenção da autorização para seus pilotos competirem em 2026 exige um desembolso significativo com a chamada Superlicença da FIA.

Taxas por pontos

O sucesso nas pistas tem um preço bem definido. As equipes pagam uma taxa base de 11.842 euros (cerca de R$ 75.092), acrescida de € 2.392 (aproximadamente R$ 15.168) por ponto conquistado no campeonato anterior. Vale ressaltar que esse valor não entra no limite orçamentário da F1.

Com 423 pontos somados, Lando Norris será o piloto que terá a licença mais cara da temporada 2026, exigindo da McLaren um pagamento de 1.023.507 euros (cerca de R$ 6.490.225). Embora o valor seja astronômico, ele ainda fica abaixo do valor pago por Max Verstappen em 2025, que ultrapassou 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8.243.513), sendo o responsável pelo maior custo nas últimas quatro temporadas.

Valores pagos em 2026 (aproximadamente):

Lando Norris: 1.023.658 (euros) → R$ 6.491.183 Max Verstappen: 1.018.874 (euros) → R$ 6.460.847 Oscar Piastri: 999.562 (euros) → R$ 6.338.386 George Russell: 774.890 (euros) → R$ 4.913.704 Charles Leclerc: 590.706 (euros) → R$ 3.745.763 Lewis Hamilton: 384.994 (euros) → R$ 2.441.310 Kimi Antonelli: 370.642 (euros) → R$ 2.350.301 Alex Albon: 184.458 (euros) → R$ 1.169.678 Carlos Sainz: 169.930 (euros) → R$ 1.077.554 Fernando Alonso: 145.794 (euros) → R$ 924.503 Nico Hülkenberg / Isack Hadjar: 133.834 (euros) → R$ 848.663 Oliver Bearman: 109.914 (euros) → R$ 696.982 Esteban Ocon/Liam Lawson: 102.738 (euros) → R$ 651.478 Lance Stroll: 90.778 (euros) → R$ 575.638 Pierre Gasly: 64.466 (euros) → R$ 408.789 Gabriel Bortoleto: 57.290 (euros) → R$ 363.285 Franco Colapinto / Arvid Lindblad / Valtteri Bottas / Sergio Pérez: 11.842 (euros) → R$ 75.092

