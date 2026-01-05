McLaren de Norris e Piastri pagará 'IPVA' milionário na F1. Entenda
Lando terá a taxa mais cara da temporada
Uma nova temporada da Fórmula 1 se inicia e, para as escuderias, é hora de abrir os cofres. A manutenção da autorização para seus pilotos competirem em 2026 exige um desembolso significativo com a chamada Superlicença da FIA.
Taxas por pontos
O sucesso nas pistas tem um preço bem definido. As equipes pagam uma taxa base de 11.842 euros (cerca de R$ 75.092), acrescida de € 2.392 (aproximadamente R$ 15.168) por ponto conquistado no campeonato anterior. Vale ressaltar que esse valor não entra no limite orçamentário da F1.
Com 423 pontos somados, Lando Norris será o piloto que terá a licença mais cara da temporada 2026, exigindo da McLaren um pagamento de 1.023.507 euros (cerca de R$ 6.490.225). Embora o valor seja astronômico, ele ainda fica abaixo do valor pago por Max Verstappen em 2025, que ultrapassou 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8.243.513), sendo o responsável pelo maior custo nas últimas quatro temporadas.
Valores pagos em 2026 (aproximadamente):
- Lando Norris: 1.023.658 (euros) → R$ 6.491.183
- Max Verstappen: 1.018.874 (euros) → R$ 6.460.847
- Oscar Piastri: 999.562 (euros) → R$ 6.338.386
- George Russell: 774.890 (euros) → R$ 4.913.704
- Charles Leclerc: 590.706 (euros) → R$ 3.745.763
- Lewis Hamilton: 384.994 (euros) → R$ 2.441.310
- Kimi Antonelli: 370.642 (euros) → R$ 2.350.301
- Alex Albon: 184.458 (euros) → R$ 1.169.678
- Carlos Sainz: 169.930 (euros) → R$ 1.077.554
- Fernando Alonso: 145.794 (euros) → R$ 924.503
- Nico Hülkenberg / Isack Hadjar: 133.834 (euros) → R$ 848.663
- Oliver Bearman: 109.914 (euros) → R$ 696.982
- Esteban Ocon/Liam Lawson: 102.738 (euros) → R$ 651.478
- Lance Stroll: 90.778 (euros) → R$ 575.638
- Pierre Gasly: 64.466 (euros) → R$ 408.789
- Gabriel Bortoleto: 57.290 (euros) → R$ 363.285
- Franco Colapinto / Arvid Lindblad / Valtteri Bottas / Sergio Pérez: 11.842 (euros) → R$ 75.092
Calendário da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
