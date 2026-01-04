menu hamburguer
Com grid maior, F1 2026 terá novos cortes na classificação

Ao todo, serão 11 equipes na disputa

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/01/2026
20:13
Largada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
imagem cameraLargada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
As mudanças para a Fórmula 1 2026 não se devem apenas ao novo regulamento, mas também à entrada da Cadillac no grid. Com a soma da escuderia, serão, ao todo, onze equipes na pista. O aumento do número de carros em disputa gerou alterações nos sistemas de cortes das sessões de classificação.

Neste ano, o formato continuará baseado na divisão em Q1, Q2 e Q3, com durações de 18, 15 e 12 minutos, respectivamente. No entanto, a diferença se dará na quantidade de pilotos eliminados. No Q1, serão seis pilotos, ao invés de cinco como ocorreu até o ano passado. Já no Q2, outros seis deixarão a disputa. Nessa sequência, apenas dez pilotos terão a chance de, no Q3, garantir a pole position.

Mesmo com o acréscimo de uma nova equipe, o sistema de pontuação nas corridas principais não sofrerá alterações. O vencedor seguirá conquistando 25 pontos, e a mesma proporção de sequência se dará até o décimo colocado do Grande Prêmio.

Largada do GP do São Paulo de F1 (Foto: Julio D'Paula/Thenews2/Gazeta Press)
Calendário da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

