Ex-Ferrari e Sauber assume posição em equipe estreante na Fórmula 1

Poucos dias após encerrar seu vínculo com a Ferrari, o piloto Zhou Guanyu já tem um novo destino na Fórmula 1. O chinês foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (5) pela Cadillac, onde assumirá a função de reserva, mesmo papel que desempenhava em Maranello.

O acerto confirma os rumores que circulavam no paddock sobre a rápida movimentação da nova fornecedora de motores para garantir a experiência do piloto no desenvolvimento do projeto.

— Com minha experiência recente na pista e no desenvolvimento de carros fora dela, sei que posso agregar um enorme valor à equipe e estou ansioso para apoiá-los da melhor maneira possível — afirmou Zhou.

O chinês exercerá na Cadillac a mesma função que ocupava na Ferrari e deve estrear dentro de poucas semanas em testes a portas fechadas no circuito de Montmeló, em Barcelona. A mudança marca um novo capítulo para o piloto que, apesar do vínculo com a escuderia de Maranello, jamais teve a oportunidade de vestir o uniforme vermelho em uma sessão oficial de pista.

- Nosso processo de seleção de um piloto reserva foi tão minucioso quanto a busca por nossos pilotos titulares. Queríamos um candidato com experiência recente na F1, preparado para trabalhar duro, e que compreendesse os desafios do desenvolvimento de um carro ao longo da temporada. Zhou se encaixa perfeitamente no perfil. Ele será um grande trunfo para nós nas corridas de 2026 e estamos ansiosos para que ele se torne parte integrante da nossa equipe - declarou o chefe da nova equipe, Graeme Lowdon.

Carreira de Zhou Guanyu na F1

Zhou Guanyu integrou o grid da Fórmula 1 entre as temporadas de 2022 e 2024. O piloto fez sua estreia pela Alfa Romeo, equipe que posteriormente retomou o nome Sauber antes de se tornar o projeto oficial da Audi em 2026.

Além disso, foi o primeiro chinês da história a competir na elite do automobilismo, o jovem de 26 anos disputou 69 Grandes Prêmios e somou 16 pontos ao longo de sua trajetória. Seus melhores resultados foram dois oitavos lugares: o primeiro conquistado no GP do Canadá de 2022 e o último em sua despedida da categoria como titular, no GP de Abu Dhabi de 2024.