Sem Verstappen, Leclerc lidera TL1 do GP do México de F1; Bortoleto é 5º
Piloto da Red bull deu lugar a novato
Charles Leclerc liderou a primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 (F1). O brasileiro Gabriel Bortoleto foi quinto colocado, uma boa posição. Kimi Antonelli e Nico Hulkenberg foram, respectivamente, segundo e terceiro colocados. O treino não teve a participação de nomes como Max Verstappen, Lando Norris, George russell e Lewis Hamilton.
➡️ Após desempenho ruim nos EUA, Bortoleto espera solidez no GP do México
A sessão aconteceu sem grandes problemas. Uma rodada de Isack Hadjar foi a única intercorrência, mas ela foi resolvida rapidamente. Pela obrigação da Federação internacional do Automobilismo (FIA), as equipes devem colocar pilotos novatos em algumas sessões.
No México, Red Bull, McLaren, Mercedes, Alpine, Haas, RB, Williams, Aston Martin e Ferrari. Com isso, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Liam Lawson, Carlos Sainz, Lance Stroll e Lewis Hamilton ficaram de fora da sessão.
Resultado - TL1 - GP do México de F1
|Pos.
|Piloto
|Tempo/dif.
1º
Charles Leclerc
1:18.380
2º
Kimi Antonelli
+0.107
3º
Nico Hülkenberg
+0.380
4º
Oscar Piastri
+0.404
5º
Gabriel Bortoleto
+0.536
6º
Arvid Lindblad
+0.617
7º
Esteban Ocon
+0.658
8º
Yuki Tsunoda
+0.710
9º
Franco Colapinto
+0.951
10º
Alexander Albon
+1.004
11º
Isack Hadjar
+1.029
12º
Fernando Alonso
+1.092
13º
Patricio O'Ward
+1.300
14º
Frederik Vesti
+1.309
15º
Paul Aron
+1.482
16º
Ryo Hirakawa
+1.693
17º
Ayumu Iwasa
+1.773
18º
Luke Browning
+1.930
19º
Jak Crawford
+1.991
20º
Antonio Fuoco
+2.474
GP do México de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 26 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
