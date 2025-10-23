menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1 confirma vazamento de dados pessoais de pilotos após ataque hacker

Hackers conseguem acesso ao passaporte de Max Verstappen

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/10/2025
12:49
Atualizado há 2 minutos
Max Verstappen - Fórmula 1 - F1 - GP Las Vegas 2024, Grand Prix
imagem cameraGabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Nem os pilotos da maior competição de automobilismo do mundo estão com as informações 100% a salvo na internet. Na tarde desta quarta-feira (22), um hacker expôs nas redes sociais como conseguiu invadir o sistema da Fórmula 1 e acessar ao passaporte de Max Verstappen. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o incidente e a falha de segurança.

— A FIA tomou conhecimento de um incidente cibernético envolvendo o site de categorização de pilotos da FIA durante o verão. Medidas imediatas foram tomadas para proteger os dados dos pilotos, e a FIA relatou essa questão às autoridades de proteção de dados competentes, de acordo com as obrigações da FIA. Ela também notificou o pequeno número de pilotos afetados por essa questão.

— Nenhuma outra plataforma digital da FIA foi afetada por este incidente. A FIA investiu extensivamente em medidas de segurança cibernética e resiliência em todo o seu patrimônio digital. Implementou medidas de segurança de dados de classe mundial para proteger todas as partes interessadas e implementa uma política de segurança desde a concepção em todas as novas iniciativas digitais — afirmou a FIA ao portal "PlanetF1".

Segundo o hacker Nagli, a invasão foi realizada com mais dois amigos em um "teste" de curiosidade no sistema da FIA. O site é onde os pilotos se registram como profissional do automobilismo, com históricos e todos os documentos. Isso é necessário para que tirem a superlicença e, enfim, entrem na Fórmula 1.

Entenda a invasão do hacker na F1

Como o site é público, os amigos decidiram aplicar para a criação de uma conta falsa de piloto e "ver como funciona". O sistema é simples e funciona "como qualquer outro site", onde pode-se editar as informações de seu perfil.

Ao solicitar uma atualização de conta, o servidor enviou mais informações do que as dadas pelo hacker e, assim, a curiosidade levou a melhor. Nagli e os amigos resolveram checar e mudar os códigos do site para se tornar um administrador. Simples assim, como destacou no X (antigo Twitter), eles tiveram acesso a todas os documentos e detalhes dos pilotos da Fórmula 1.

O hacker confirmou o "sucesso" da invasão ao afirmar que encontraram o passaporte de Max Verstappen. Apesar de entrarem no sistema, Nagli destacou que nenhum documento foi baixado durante o ataque cibernético. Além disso, eles avisaram a FIA sobre a falha de segurança, que parece já estar sendo corrigida.

Max Verstappen em coletiva de imprensa em Spielberg, Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)

