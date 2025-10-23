menu hamburguer
Verstappen 'se apoia' em recorde no México para desbancar rivais da F1

Piloto holandês é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos na F1 2025

Anna Carolina Ramos
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 23/10/2025
10:04
Max Verstappen conquista pole position no GP do Ajerbaijão (Foto: Steven Tee / LAT Images / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Max Verstappen conquista pole position no GP do Ajerbaijão (Foto: Steven Tee / LAT Images / Getty Images / Red Bull Content Pool)
Mesmo contra as estatísticas, Max Verstappen se mantém forte na luta pela liderança Fórmula 1 com as vitórias – sprint e corrida principal – no GP dos Estados Unidos. O tetracampeão mundial, agora, precisa continuar a superar os pilotos da McLaren para sonhar com a o quinto título, e a etapa no México pode ser um trunfo para isso. A F1 fará a 20º corrida da temporada neste domingo (26).

O retrospecto de Verstappen no GP do México é, na verdade, um recorde na elite do automobilismo, já que o holandês se consagra como o maior vencedor do circuito. Com cinco vitórias em nove corridas disputas, o veterano da Red Bull lidera a lista com folga. O segundo lugar é divido por Prost, Mansell, Hamilton e Clark, que registram dois triunfos no currículo.

Assim como está marcado na Cidade do México, o local também se mantém especial para o holandês. Foi no Autódromo Hermanos Rodríguez, além de casa no Red Bull Ring, que o tretacampeão conquistou mais sucessos na carreira.

Esta etapa, no entanto, não terminou em comemorações para Verstappen na última temporada da F1. Em meio a luta no Mundial do Pilotos contra Lando Norris, os pilotos travaram ainda novo duelo nas pistas durante do GP do México. A disputa terminou com o holandês recebendo duas punições de 10 segundo.

Na volta 10, o piloto da McLaren tentou uma ultrapassagem na curva 4 e, ainda que tenha se mantido à frente, foi jogado para fora da pista pelo rival. Um pouco depois, Max tentou dar o troco em Lando e efetuou a ultrapassagem na curva 7, porém, dessa vez, os dois carros saíram da pista.

Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 346 pontos, 14 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Verstappen vem em terceiro, com 306. A McLaren, por sua vez, já assegurou o título de Construtores após o GP de Singapura.

Lando Norris e Max Verstappen duelam durante o GP do México
Lando Norris e Max Verstappen duelam durante o GP do México (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

