Após um fim de semana negativo nos Estados Unidos, Gabriel Bortoleto espera melhorar o desempenho no Grande Prêmio do México de Fórmula 1 (F1). O brasileiro foi 18º na corrida principal e 11º na corrida sprint. Durante todas as sessões, o piloto da Sauber desabafou sobre o desempenho abaixo do esperado na última etapa da F1.

O brasileiro também se comparou bastante com o companheiro Nico Hulkenberg, que foi notadamente melhor do que Bortoleto na última etapa.

— Após um fim de semana difícil em Austin, quero deixar tudo para trás e me concentrar em progredir constantemente. Nico chegou na zona de pontos e mostrou o que podemos entregar com o nosso carro, e estou ansioso para voltar a esse nível também — afirmou Gabriel Bortoleto.

Gabriel Bortoleto na classificação do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

Bortoleto acredita que a situação pode melhorar no México por conta da volta das três sessões de treinos livres. Como a etapa dos EUA teve a corrida sprint, as equipes e pilotos tiveram apenas um treino para testar tudo:

— Com três sessões de treinos livres neste fim de semana, temos a chance de aprender e melhorar sessão após sessão, e estou determinado a aproveitar ao máximo meu tempo de pista, visando um desempenho sólido.

O brasileiro também está animado para viver a atmosfera do Grande Prêmio do México e para correr na tradicional pista da F1. A prova é a primeira do ano na América Latina:

— Ouvi falar muito sobre a atmosfera e a energia dos fãs, e é emocionante finalmente vivenciar isso pessoalmente. É também uma pista com muita história: embora o setor final tenha mudado drasticamente, ainda é o circuito onde alguns dos maiores nomes da Fórmula 1 correram ao longo dos anos.

GP do México de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real