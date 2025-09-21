AO VIVO: acompanhe o GP do Azerbaijão de F1
Etapa é a 17ª da F1 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (21), a Fórmula 1 (F1) realiza a corrida do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1. A etapa acontece no circuito de rua de Baku, capital do país. Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a primeira posição de largada e busca mais uma vitória em temporada dominada pela McLaren. Gabriel Bortoleto larga da 13ª posição. A prova acontece às 8h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV.
🟢 ATUALIZAÇÃO: a prova começa às 8h.
🏎️ TOP-3: aguardando início da prova.
🔻 ABANDONOS: aguardando início da prova.
Relacionadas
➡️ Reginaldo Leme critica decisão que ‘tirou’ vaga de brasileiro na F1
Como está sendo o GP do Azerbaijão de F1?
Acompanhe os principais destaques | aguardando início da prova
Grid de largada do GP do Azerbaijão - Baku
|Pos. de largada
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Carlos Sainz
Williams
3º
Liam Lawson
Racing Bulls
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
5º
George Russell
Mercedes
6º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
7º
Lando Norris
McLaren
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
9º
Oscar Piastri
McLaren
10º
Charles Leclerc
Ferrari
11º
Fernando Alonso
Aston Martin
12º
Lewis Hamilton
Ferrari
13º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
14º
Lance Stroll
Aston Martin
15º
Oliver Bearman
Haas
16º
Franco Colapinto
Alpine
17º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
18º
Pierre Gasly
Alpine
19º
Alexander Albon
Williams
20º
Esteban Ocon
Haas
Conheça Baku
O circuito de Baku fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2016, em etapa dominada como Grande Prêmio da Europa. No ano seguinte, em 2017, a prova finalmente recebeu o nome de seu país e passou a ser chamada de Grande Prêmio do Azerbaijão, nome mantido desde então.
O traçado tem 6 km de extensão, percorrendo as ruas de Baku, capital do Ajerbaijão. O circuito tem 20 curvas, apertadas principalmente no trecho do centro histórico da cidade. A composição mescla construções antigas com os altos prédios contemporâneos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O maior vencedor da etapa é Sergio Pérez, que acumula duas vitórias. A equipe mais vencedora é a Red Bull, que soma quatro triunfos.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias