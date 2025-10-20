Piloto recebe punição ‘atrasada’ e volta a cair na Fórmula 1

Além de abandonar a corrida no Estados Unidos, Carlos Sainz sofre penalização da Fórmula 1 para o GP do México. O espanhol perderá cinco posições no grid de largada no próximo fim de semana, entre os dias 24 e 26 de outubro, após batida com Kimi Antonelli. Com a eliminação do piloto da Williams, a F1 levou o julgamento para depois do fim da etapa.

continua após a publicidade

➡️ GP do México: confira programação, onde assistir e horário de etapa da F1

Ainda na sexta volta, uma disputa entre Sainz e Antonelli ocasionou o único safety car da corrida deste domingo (19). O espanhol havia ultrapassado o novato da Mercedes na volta anterior, mas não sustentou a proximidade e a posição foi retomada pelo italiano.

O piloto da Williams tentou, então, pegar a parte de dentro da curva 15. Como entrou na frente, Kimi não precisava dar o espaço, que fora esperado por Sainz, e seguiu sua trajetória original para cima da zebra. Logo atrás, Sainz teve tempo apenas de freiar antes do contato contra o adversário. Veja vídeo do acidente abaixo:

continua após a publicidade

Embora Antonelli tenha conseguido seguir na etapa, Sainz precisou parar na entrada dos boxes devido aos problemas em sua Williams. Para conseguir tirar os detritos da pista, incluindo a brita levada pelo italiano, o virtual safety car foi acionado.

O abandono do espanhol fez a F1 adiar o julgamento do acidente para depois da etapa. Após declarações dos pilotos e equipes envolvidos, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu por uma punição equivalente uma penalidade de tempo de 10 segundos. Com isso, Sainz perderá cinco posições no grid de largada no GP do México.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira a nota da Fórmula 1

"Os comissários ouviram o piloto do carro 55 (Carlos Sainz), o piloto do carro 12 (Kimi Antonelli), representantes das equipes e analisaram as imagens de vídeo e as imagens de vídeo internas dos carros.

O carro 55 tentou uma ultrapassagem por dentro do carro 12 na curva 15 e ocorreu uma colisão entre os dois carros no ápice. O piloto do carro 55 afirmou que esperava que o piloto do carro 12 lhe deixasse espaço no ápice, mas o carro 12 virou cedo e o carro 55 travou os freios quando ficou claro que a colisão era inevitável.

Ele sugeriu que o piloto do carro 12 deveria ter antecipado uma tentativa de ultrapassagem do carro 55 e deixado espaço para evitar o contato. No entanto, em nenhum momento antes do ápice o eixo dianteiro do carro 55 esteve ao lado ou à frente do espelho do carro 12.

Portanto, de acordo com as Diretrizes de Padrões de Condução, o carro 55 não tinha o direito de ter espaço deixado no ápice. Os comissários determinam, portanto, que o piloto do carro 55 foi o principal responsável pela colisão e uma penalidade é aplicada de acordo.

Como o piloto a ser penalizado não terminou a corrida, uma penalidade no grid equivalente a uma penalidade de tempo de 10 segundos é imposta."