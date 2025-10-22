A matemática mostra que a possibilidade de Max Verstappen ser campeão da temporada 2025 da Fórmula 1 ainda é pequena. Apesar disso, o GP dos Estados Unidos mostrou que o holandês pode estar em "vantagem psicológica" contra Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos. A avaliação veio de Toto Wolff, chefe da Mercedes, que confessou observar a reta final com bastante interesse.

Wolff, aliás, já havia alertado a McLaren de que o jogo poderia virar se Verstappen se visse realmente na briga. Nas últimas quatro corridas, o holandês descontou 64 pontos dos 104 que Piastri tinha de frente depois do GP da Holanda. A diferença agora está em 40 pontos, com mais 141 em jogo.

Para o líder da Mercedes, pode ainda ser Max o azarão da disputa, mas o cenário agora traz um ponto importante a favor dele.

— Vejo com interesse como isso está se desenrolando, porque já estive em situação semelhante, com dois pilotos lutando por um campeonato e um terceiro correndo por fora. Creio que foi Max, depois Sebastian (Vettel) na disputa, e o azarão sempre tem uma pequena vantagem psicológica, já que a probabilidade… as probabilidades estão definitivamente contra Max — disse Wolff aos jornalistas presentes em Austin.

Oscar Piastri e Max Verstappen na F1 2024 (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

A porcentagem de vitória para Verstappen voltou a ser pauta na discussão. Em busca de entender os possíveis cenários na F1 2025, Wolff revelou ter feito até o cálculo das chances do veterano da Red Bull ser pentacampeão este ano. O chefe ainda chamou atenção para o duo da McLaren, que está na frente na disputa, por isso tem mais a perder.

— Já calculei. Seja 19% ou 21%, algo nesse sentido, mas se olharmos a probabilidade, é muito baixa. Um abandono pode mudar tudo, e acho que isso afeta a pilotagem também, sobre o quão agressivo você pode ser ao tentar uma ultrapassagem. Vimos com Lando (ao ultrapassar Charles Leclerc) no final (da corrida), mas às vezes é complicado decidir se você mantém a posição ou se arrisca na pista — concluiu Wolff.

Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 346 pontos, 14 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Verstappen vem em terceiro, com 306. A McLaren, por sua vez, já assegurou o título de Construtores após o GP de Singapura.

GP do México de F1: horários e onde assistir

A Fórmula 1 volta de 24 a 26 de outubro com o GP da Cidade do México.

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17 | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real